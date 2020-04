A partir del 2 de maig es podrà sortir a fer activitat física individual i passejades de les persones que conviuen juntes

Activitat física individual i sortir a passejar per part de les unitats familiars o persones que conviuen en un mateix domicili. Aquesta serà la nova mesura de desconfinament que posarà en marxa el Govern espanyol a partir del 2 de maig. Així ho ha anunciat el president de l'Executiu estatal, Pedro Sánchez, en una compareixença. Tot i que la mesura, que seguirà a la sortida dels infants de menys de 14 anys a partir d'aquest diumenge, ha estat plantejada amb la prudència de visualitzar quina és l'evolució de la pandèmia.

"El conjunt de la societat ha actuat segons els vam demanar i és una petita victòria de tots", ha dit Sánchez en relació al fet que el ritme de contagi s'ha frenat a la meitat. De tres contagis per cada persona infectada a 1,5. Sánchez ha estat caut i ha demanat que "cada família ha de comportar-se amb la màxima responsabilitat com fins ara" en aquesta apertura inicial del confinament general. Només una bona evolució de la pandèmia permetrà tirar endavant les mesures anunciades.

Després d'aquests primers passos durant el mes de maig el Govern espanyol té previst posar en marxa la "segona etapa de transició de la desescalada" seguint les pautes que marca l’OMS, ha dit Sánchez. Per fer-ho caldrà la col·laboració entre totes les administracions ha dit Sánchez per afrontar una segona fase "plagada de riscos". "Cal ser molt prudents", ha afirmat, perquè "no tenim certeses absolutes de com desescalar".

El Govern espanyol preveu aprovar dimarts el seu pla de desconfinament que segons Sánchez s'ha elaborat a partir de l'informe independent dels científics. Tot i que ha dit que demà escoltarà els plans dels diversos governs autonòmics, entre ells el de la Generalitat que ha estat aprovat aquest dissabte, ha deixat clar que caldrà una coordinació que dirigirà l'Estat i que malgrat el desconfiament es farà de forma gradual i diversa segons sectors socials, econòmics i territoris, les regles seran les mateixes per tot l'Estat espanyol.

Les bases del pla de desconfinament que ha avançat Sánchez marquen una transició gradual en què no es recuperarà de cop tota l’activitat social. Es farà per etapes, segons Sánchez, amb "passos successius en cada sector, des de la restauració a la indústria, cultura, esport, oci o actes religiosos", i amb unes condicions i limitacions que "aniran variant a mida que s’avanci en funció de l'evolució de la pandèmia".

L'altre aspecte és que la desescalada serà asimètrica. Dependrà del territori on es visqui, ja que la pandèmia s'ha escampat de forma dispar. Però Sánchez ha deixat clar que ha de ser coordinada des del Govern espanyol, a partir del Ministeri de Sanitat. "Unes mateixes regles encara que s’apliquin en ritmes i en territoris diferents", ha dit Sánchez. El president del Govern espanyol ha avançat que es crearà un quadre de comandament integral per al conjunt de l’Estat que serà accessible per la ciutadania i que aportarà els criteris objectius en què es basaran les decisions. "No tots a la mateixa velocitat però tots amb les mateixes regles", ha reblat Sánchez que ha reiterat el seu discurs que la Covid-19 "no sap de límits interterritorials ni provincials". En aquest sentit ha demanat evitar competir per veure qui ho fa més ràpid. Sobre el pla de desconfinament aprovat per la Generalitat, Sánchez s'ha limitat a dir que es tindrà en compte com els de la resta de comunitats però que la base de coordinació estatal serà l'eix de l'actuació del Govern espanyol.

Les condicions de les sortides dels infants

Sobre la sortida dels infants menors de 14 anys a partir d'aquest diumenge, el Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dissabte l'ordre ministerial al BOE on detalla totes les condicions. No hi ha grans sorpreses i es mantenen els paràmetres anunciats fa dies pel govern espanyol: Un passeig diari entre les 9 i les 21 hores, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a 1 quilòmetre del domicili del menor. El text del BOE especifica que els menors podran estar acompanyats per un pare, mare, tutor o un "empleat de la llar o domèstic". En aquest últim cas, hauran de disposar d'una autorització paterna. S'exclouen dels passejos, els nens que tinguin símptomes de coronavirus o els que un metge els hagi recomanat aïllament a casa.

Cada adult podrà sortir amb tres nens com a màxim i aquest serà el responsable que compleixin les mesures de seguretat, especialment la distància amb altres persones -que ha de ser d'almenys dos metres- i les mesures de prevenció i higiene. Es podrà passejar per qualsevol via pública, incloses zones verdes, però no per parc infantils ni instal·lacions esportives. Els nens també podran acompanyar els adults a fer encàrrecs bàsics com anar al supermercat, a la farmàcia o al banc.



Pel que fa als nens i adolescents residents a centres de menors tutelats o en centres socials per a persones amb discapacitat, el Ministeri de Sanitat estableix que les comunitats autònomes podran regular les sortides, sempre complint les condicions que estableix l'ordre, que limita a tres els menors que poden sortir junts. I sobre els adolescents entre 14 i 18 anys, el preàmbul del Reial Decret 492/2020 diu que tenen autonomia per poder desplaçar-se sense acompanyament i, per tant, per les compres autoritzades per l'estat d'alarma (aliments, productes de primera necessitat).