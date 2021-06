Les declaracions de la Unió Europea (UE), i fins i tot de l'Estat espanyol, encaminades a deixar la porta oberta a la supressió de les patents de les vacunes contra la Covid-19 s'han quedat en l'aire. Després de vuit mesos de debat, no hi ha hagut cap avenç, ni tan sols després de l'històric moviment dels Estats Units. Tampoc han canviat de posició altres països rics com el Japó o el Regne Unit, que s'oposen igualment a la proposta que ja suma 107 suports entre els 164 països que formen l'Organització Mundial del Comerç (OMC). Entre aquest dimarts i dimecres es discutirà aquest assumpte en el Consell de l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC) però, pel bloqueig d'aquest mig centenar de països, s'espera que l'única cosa que passi és que la discussió continuï prolongant-se al llarg del temps.

Els arguments dels països rics que mantenen el bloqueig mostren que, malgrat que l'Índia i Sud-àfrica van presentar l'octubre de 2020 la primera proposta, realment no hi ha debat a l'OMC perquè neguen la major: que la supressió de les patents ajudi a convertir les vacunes en un bé d'accés global i arribin a tothom. El procés d'immunització, malgrat que va començar fa més de mig any, no ha corregit la gran desigualtat que està generant entre els països de rendes altes i pobres.

Fonts diplomàtiques de Ginebra reconeixen a Públic que s'esperen pocs avenços en la discussió d'aquesta setmana sobre l'exempció de les patents i altres drets de propietat intel·lectual de les vacunes. Tampoc es preveu que els països de rendes altes canviïn d'opinió ni que es forci una votació. Ni tan sols un acord sorprenent sobre l'última comunicació de Brussel·les, en la qual es realitzen propostes per intentar augmentar la producció de vacunes, però es descarta que s'alliberin patents.

En diversos moments de la pandèmia, s'ha comentat l'opció de fer una votació entre els països membres de l'OMC per suprimir les patents de les vacunes. Però fonts de Ginebra desmenteixen que s'arribi fins a aquest punt, encara que les normes de l'OMC ho contemplin. "Només va passar en els primers mesos de l'organització, el 1995. Mai més s'ha tornat a utilitzar i cap dels membres és probable que plantegi la votació perquè s'obriria una capsa de pandora que ningú desitja. A més, la decisió de votar també ha de comptar amb el consens dels 164 països", expliquen a aquest mitjà.

Des d'octubre s'ha tractat ja aquest assumpte fins a deu ocasions en les reunions del Consell dels ADPIC. Mai hi ha hagut consens, encara que la iniciativa sí que ha anat sumant suports. El debat podria continuar allargant-se tot el que els membres considerin perquè, si bé hi ha un termini habitual de 90 dies, s'ha decidit prolongar aquest debat sense posar data límit. Només s'acabaria si hi ha consens o si algun dels estats membres s'oposa a mantenir el debat obert, alguna cosa que també sembla descartat pel mal lloc en el qual quedaria aquest país. El risc està en el fet que el debat s'allargui fins que fins i tot passi la pandèmia i deixi d'existir la necessitat.



Malgrat tot, la mateixa directora de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, està pressionant perquè, almenys, es comenci a negociar. És difícil fins i tot trobar un petit avenç perquè la minoria de països que mantenen l'oposició sostenen, igual que el lobby de les farmacèutiques, que la supressió de les patents serà fins i tot negativa per a la producció de les vacunes i defensen que es recorrin a mecanismes com les llicències obligatòries, ja contemplades en la legislació internacional.

Hi ha una data a mitjà termini que pot ser clau per canviar la situació, la Conferència Ministerial de l'OMC, quan es reuneixen els responsables de Comerç de tots els estats membres. Se celebra el desembre a Ginebra en un format híbrid i és el màxim òrgan de decisió de l'OMC. La presidenta voldria que s'anés a aquesta trobada amb algun avanç perquè, el punt en comú de tots els països, és que s'han de buscar eines per solucionar la desigualtat en la vacunació.

Mobilitzacions i debat en el Parlament Europeu

El focus està posat ara a la UE perquè, més enllà de la posició a l'OMC, aquest dimarts es debat la postura del Parlament Europeu. En teoria, hauria d'haver-hi una relació entre la votació i allò defensat pels 27 a l'OMC encara que Brussel·les ja hagi defensat la seva posició en contra.



A més, mentre tenen lloc les reunions de l'OMC, a l'Estat espanyol hi haurà mobilitzacions de les organitzacions per demanar al Govern espanyol i a la UE que donin suport a la supressió de les patents. La iniciativa ciutadana europea Right2Cure, que agrupa més de dues-centes organitzacions de la societat civil en tota la UE, lliurarà aquest dimarts al Registre del Congrés dels Diputats una carta dirigida a la seva presidenta, Meritxel Batet, en la qual plantegen una sèrie de sol·licituds de precisió sobre la posició del Congrés a favor de la iniciativa. També manaran textos en el mateix sentit al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Mentrestant, per al dimecres s'han convocat concentracions a València i Bilbao. Altres organitzacions com a Salud por Derecho o Metges Sense Fronteres també afegeixen pressió exigint a la UE que deixi de bloquejar la iniciativa.