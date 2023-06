La Patum, una mostra de cinema LGTBI i legos: quins plans tens el cap de setmana?

Que els núvols i les pluges d'aquests darrers dies en algunes zones de Catalunya no t'impedeixin gaudir del cap de setmana en parella, família, amics o sols. Tant dissabte com diumenge podràs escollir entre plans per a tots els públics i gustos: des de la cita gastronòmica més popular de Barcelona, el Tast a la Rambla, a La Patum de Berga, passant pel tradicional ou com balla de Corpus o un concurs de llançament de pinyol de cirera a Miravet.

Et proposem vuit plans d'oci i cultura per aprofitar al màxim el cap de setmana.

Tast a la Rambla de Barcelona 2023

Arriba la la cita gastronòmica més popular de Barcelona: el Tast a la Rambla, que enguany es farà a la plaça Catalunya degut a les obres de la reforma de la Rambla. 30 dels millors restaurants i bars de la capital catalana oferiran fins diumenge degustacions dels seus plats. Els assistents també podran gaudir de demostracions en viu de grans cuiners, tasts de vins i cerveses del tot el país.

El festival també comptarà amb sis de les millors pastisseries de Barcelona, com la Pastisseria Escribà o la Mervier Canal. Enguany, com a novetat, es podran tastar plats d'arreu d'Espanya, amb restaurants provinents d'Astúries o Lanzarote. La fira gastronòmica començarà cada dia a les 12:00 hores i s'allargarà fins a les 22:00 hores (dissabte fins a les 00:00 hores).



Fire!! Mostra de Cinema LGTBI

Aquest cap de setmana comença el festival de cinema LGTBI FIRE!! 2023 de Barcelona, una mostra dels millors títols sobre el col·lectiu: llargmetratges, documentals i curtmetratges. La 28a edició comptarà amb la projecció d'Eismayer, que aborda el conflicte entre l'homosexualitat reprimida d'un sergent de l'exèrcit austríac; el documental Alteritats, de les directores Alba Cros i Nora Haddad; la preestrena de Te estoy amando locamente; i el drama rural sud-coreà A Distant Place, de Park Kun-young, entre d'altres.

Més enllà de les projeccions de pel·lícules, també s'ha organitzat l'exposició fotogràfica, Fuera de juego, de Hannah Cauhépé a l'Institut Francès, i la taula rodona Els creadors de sèries LGTBI, aliats de la visibilitat queer, al centre LGTBI de Barcelona. També hi haurà diverses trobades amb els directors de les projeccions.



La Patum de Berga

Seguim amb una de les festes populars més rellevants de Catalunya: La Patum de Berga, amb més de 600 anys d'història. Els actes van començar dimecres, però durant tot el cap de setmana s'han organitzat espectacles, actuacions musicals, passacarrers per a totes les edats i una dotzena de concerts protagonitzats per artistes i grups destacats del panorama musical actual, com La Salseta del Poble Sec, Lo Puto Cat, The Tyets o Brams, entre altres. L'entrada és lliure i gratuïta. Consulta tot el programa.

Tocs de Vi de l'Empordà

Una de les activitats més habituals en aquestes dates, i durant tot l'estiu, són les fires de vins i caves. Fa dues setmanes, Valls va acollir la seva propia mostra de vins, la setmana passada va ser el torn de Reus Viu el Vi i aquest cap de setmana tindrà lloc la 10a edició de Tocs de Vi de l'Empordà. Enguany comptarà amb la participació de tretze cellers de les comarques gironines que oferiran els seus vin. Tots aniran maridats amb tastets de productes de proximitat amb el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent.



XXVII Mercat Medieval d'Almenar

De l'Empordà a Ponent, concretament a Almenar (Segrià), on aquest cap de setmana se celebra la 27a edició del Mercat Medieval. Tant dissabte com diumenge s'han organitzat demostracions, espectacles, cercaviles, representacions... i tot envoltat d'un ambient medieval que transportarà el visitant a l'Edat Mitjana.



Brickània, el Festival de Lego de Montblanc

La capital de la Conca de Barberà, Montblanc, acull cada any el festival de Lego més gran de Catalunya. Els assistents tindran l'oportunitat de gaudir d'exhibicions, una exposició d'allò més original, comprar peces de Lego de tota mena i participar en tallers i xerrades sobre els robots de Lego.

L'exposició de diorames i venda de producte Lego serà a l'Antiga Església i Claustre de Sant Francesc i l'espai lúdic serà a l'Antic Hospital de Santa Magdalena. Consulta el programa.

XXVII Festa de la Cirera i Fira dels Canterers a Miravet

És època de cireres i són molts els municipis de Catalunya que celebren l'arribada d'aquesta fruita dolça que marca l'inici de l'estiu. Un d'ells és Mirevet, a la Ribera d'Ebre, que el diumenge acollirà la 27a edició de la Festa de la Cirera i Fira dels Canterers. El poble ha organitzat diverses activitats al voltant de les cireres i els càntirs: des d'exposicions sobre noves varietats de cirera i xerrades, a dinars populars i concursos de llançament de pinyol de cirera.



L’ou com balla 2023 a Barcelona

Finalment, aquest cap de setmana se celebra Corpus en molts municipis i ciutats de Catalunya. A Barcelona, un dels principals atractius d'aquesta festivitat és veure l'ou com balla, aquest any, adaptat a la sequera. Es podrà veure fins diumenge als 10 districtes de la ciutat en 21 espais diferents, com el Centre Cívic Can Deu o el Museu Marítim. En total, s'han programat mig centenar d'activitats entre catifes de flors, exposicions i mostres, entre d'altres.