La pensió mitjana de jubilació a Catalunya puja fins als 1.405 euros aquest agost 

La pensió mitjana de jubilació a Catalunya ha pujat fins als 1.405,06 euros en aquest darrer mes d'agost, 29 euros més que en el conjunt general de l'Estat (1.375,68 euros), segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. També revelen que a Catalunya se n'han beneficiat un total d'1.170.481 persones, mentre que a Espanya la xifra s'eleva fins als 6,3 milions.



Cal destacar, d'altra banda, que la pensió per jubilació no és igual a les quatre províncies. Mentre a Barcelona s'ha enfilat fins als 1.445,73 euros, a Tarragona s'ha situat en 1.329,98 euros, a Girona 1.264,15 euros i a Lleida 1.225,04 euros.

Pensió mitjana a Catalunya i Espanya

Si parlem en termes generals, la pensió mitjana a Catalunya (que inclou les prestacions per jubilació, incapacitat, viudetat i orfandat) és una mica inferior, però s'ha mantingut en els 1.243 euros a l'agost, un 9,64% més que un any enrere.



Aquest agost s'han abonat un 0,85% més de pensions que fa un any a Catalunya

Tenint aquesta xifra al cap, en aquest vuitè mes de 2023 s'han abonat a Catalunya 1.771.957 pensions (un 0,85% més que fa un any) que han representat el 17,6% de tot l'Estat. El rànquing està liderat per les prestacions per jubilació, seguides per les de viudetat (391.074 beneficiaris amb 868,02 euros de mitjana), incapacitat permanent (158.306 beneficiaris i 1.231,15 euros de mitjana), orfandat (50.755 beneficiaris i 473,9 euros de mitjana) i en favor de familiars (1.341 beneficiaris i 779,06 euros de mitjana).



A nivell estatal s'han abonat durant l'agost 10.069.148 pensions i la despesa ha pujat fins als 12.039,2 milions d'euros, un nombre rècord que equival a un 11,8% del PIB.