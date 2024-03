Pirates de Catalunya denunciarà l'estat espanyol al Tribunal de Justícia de la UE pel tancament de Telegram 

Pirates de Catalunya va anunciar aquest dissabte que interposaria una denúncia contra l'estat espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per la decisió de l'Audiència Nacional de suspendre de manera cautelar l'aplicació de missatgeria Telegram. L'ordre del jutge Santiago Pedraz es va dictaminar arran una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia, Movistar Plus i EDGEA per un pressumpte ús no autoritzat de contingut audiovisual sotmès a drets d'autor.

En un comunicat que van publicar a través de la seva pàgina web i de les seves xarxes socials, l'entitat denuncia la "desproporcionalitat de les mesures preses" i assegura que "activarà la via legal i política a nivell europeu contra la censura a Telegram".

Malgrat que l'aplicació encara continua en funcionament a hores d'ara, Pirates de Catalunya ha asseverat que "facilitarà a les persones usuàries eines" per poder continuar accedint "saltant el bloqueig", considerat una mostra de "censura".



La justícia espanyola ha justificat el bloqueig de l'aplicació dient que les autoritats de les Illes Verges Britàniques, on té la seu Telegram, no han fet esforços per investigar quins han estat els comptes que han vulnerat els drets d'autor.

En última instància, l'organització ha anunciat que començaran "a treballar per al registre urgent en els pròxims dies, d'unes consultes al Parlament Europeu i la Comissió Europea, especialment centrades en el Comissari Europeu de Justícia Didier Reynders, per la deriva autoritària i censuradora de determinats estaments de l'estat espanyol". Pirates de Catalunya rebrà el suport d'eurodiputats txecs i alemanys dels Pirates Europeus.