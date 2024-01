El Pirineu català frega el ple per Cap d'Any, però nota la manca de neu durant les festes

El sector turístic del Pirineu s'ha acostat al ple absolut per Cap d'Any, però ha notat la manca de neu en la resta de dies de les vacances i festes de Nadal. Les pistes d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han pogut obrir i han ofert altres activitats alternatives a l'esquí i al surf de neu gràcies als dies assolellats. Per estacions, Boí Taüll ha rebut uns 22.500 visitants al llarg d'aquestes Festes, La Molina 38.961, a Espot Esquí 18.254, a Port Ainé 10.974, a la Vall de Núria 18.000 i a Vallter 6.700.

El president de FGC, Toni Segarra, ha celebrat que les sis estacions del grup hagin pogut obrir i oferir bones condicions en els dominis esquiables disponibles. Ha valorat positivament l'activitat registrada aquests dies, malgrat que ha admès que els gruixos de neu no eren els esperats.

En estacions privades com la de Baqueira s'ha registrat un increment d'esquiadors del 12% entre el 26 de desembre i el 7 de gener. L'estació ha disposat de fins a 116 quilòmetres de traçats entre les quatre àrees obertes (Baqueira, Beret, Bonaigua i Baciver) sumant uns 20 quilòmetres més de mitjana que el Nadal passat. Els gruixos de neu han oscil·lat entre els 20 i els 250 centímetres segons les cotes i entre els dies 5 i 7 de gener l'estació ha rebut una nevada de fins a 80 centímetres de neu pols.

Per la seva part, al Pirineu de Lleida, el Patronat de Turisme de la Diputació ha donat per complertes les expectatives. Entre Sant Esteve i Cap d'Any és quan s'ha assolit l'índex més alt fins al 95% en els establiments pròxims a les pistes. Durant el cap de setmana de Reis, s'ha baixat fins al 50% a la Val d'Aran i a la resta del Pirineu i conjunt de la demarcació fins al 30%.

Aquesta manca de precipitació també s'ha fet notar a les estacions del Pirineu de Girona, on els visitants que han preferit no esquiar han optat per altres activitats. Es va arribar al ple per Cap d'Any en els hotels i apartaments turístics, mentre que han assolit una ocupació mitjana del 70% en tots els festius.

Pel que fa al sector de l'hostaleria, les xifres d'ocupació més altes s'han registrat entre Nadal i Cap d'Any a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, on les ocupacions han rondat el 70%. També a la Garrotxa, on entre el 29 i el 31 de desembre han arribat al 90% d'ocupació. Durant la setmana de Reis, en canvi, les ocupacions han estat més baixes: a la Cerdanya i el Ripollès s'han situat per aquests dies al voltant del 35% i a Olot i la resta de la comarca, del 60 i el 75% respectivament.

Satisfacció a les cases rurals de la Catalunya Central

Les cases rurals de la Catalunya Central han registrat una bona afluència de visitants durant la campanya turística nadalenca, sobretot per Cap d'Any, quan moltes d'elles van penjar el cartell de complet. La majoria dels clients han sigut famílies grans o grups d'amics, principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona. En canvi, l'ocupació per la setmana de Reis ha estat més baixa i oscil·la entre un 30% i un 60%.

Ple per Cap d'Any a l'interior de Tarragona i l'Ebre

El cartell de ple total durant Cap d'Any ha permès salvar la campanya turística de Nadal a les destinacions de l'interior de la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Per la seva banda, el sector de la restauració ha treballat intensament al Priorat, l'Alt Camp i la Conca de Barberà, sobretot per Nadal i Cap d'Any, segons l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona (AEHT). Als allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre l'ocupació es va quedar en un 40% per Nadal o un 20% pel cap de setmana de Reis.