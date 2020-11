El pla de flexibilització del Govern: obertura de bars fins al vespre des de dilluns i plena mobilitat per Nadal

El Govern de la Generalitat implantarà un "pla de flexibilització de les mesures" per frenar la Covid-19 que s'allargarà durant dos mesos a partir del proper dilluns, 23 de novembre, pensat per retardar tant com sigui possible una tercera onada fins que arribi la vacuna. Segons han explicat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu, Meritxell Budó, en una roda de premsa conjunta, el "pla d'obertura progressiva" comptarà amb quatre trams de 15 dies, cadascun amb flexibilitzacions progressives de les restriccions, i s'indicaran "criteris clars sanitaris" per establir el salt d'un tram a un altre, que s'aplicaran a tot Catalunya per igual, excepte que hi hagi un territori en concret que mostri una tendència epidemiològica molt diferent.



En cas que les dades no acompanyin, el Govern es reservarà l'opció de no saltar de tram i mantenir la restricció de les mesures. El Govern també ha anunciat l'aplicació d'una "estratègia complementària" que consistirà en l'autoprotecció ciutadana, "la multiplicació de les tasques" de rastreig i "l'augment de proves de detecció". Aragonès ha volgut reiterar que no es tracta d'un retorn a la normalitat i que es vol fer una desescalada més pausada que el passat febrer: "Fins que el gruix de població no estigui vacunada i l'epidèmia no estigui sota control, no podrem tornar a la normalitat".

Pere Aragonès: "Fins que el gruix de població no estigui vacunada i l'epidèmia no estigui sota control, no podrem tornar a la normalitat"

Les principals novetats de la primera fase, que arrenca dilluns, és que els bars i restaurants podran obrir fins a les 21:30h i no només fins a les 17h, com apareixia al document de treball que es va filtrar als mitjans. L'altra novetat és que els gimnasos podran reobrir, això sí amb cita prèvia i un terç de l'aforament. A partir del 21 de desembre, en la fase 3, la mobilitat estarà permesa per tot Catalunya i es permetrà travessar la frontera, si bé es mantindrà el toc de queda entre les 22h i les 6h. Coincidirà, per tant, amb les vacances de Nadal. Per altra banda, Budó ha insistit que cal mantenir el teletreball, tot i que ha lamentat que només hi ha un 8% de teletreballadors, mentre que el Govern calcula que en podria haver-hi un 25%: "Encara hi ha molt marge".



Primer tram: obertura de bars i de la cultura

Pla de flexibilització de les mesures contra la Covid-19 presentat pel Govern de la Generalitat aquest 19 de novembre. — Públic

El primer tram, que començarà dilluns, permetrà que s'obrin els bars i restaurants amb aforament del 30% a dins, mentre que les terrasses no tindran limitació d'aforament, si bé estaran limitades a quatre persones per taula com a màxim i caldrà una distància d'almenys dos metres entre taules. Tant interiors com terrasses podran romandre oberts de 6.00 h a 21.30 h, ja que el toc de queda es mantindrà de 22.00 h a 6.00 h. En el camp educatiu, s'afegirà la celebració d'activitats esportives no competitives a l'aire lliure i en espais tancats i es permetrà la formació pràctica presencial fins a un màxim de sis alumnes, així com la resta d'extraescolars amb un màxim de sis alumnes. Mantindran l'educació a distància els alumnes de Batxillerat i d'Universitats.



Les activitats culturals també es podran reprendre amb aforaments el 50% a sales de concert, teatres i auditoris, i amb un màxim de 500 persones en el cas que els espais permetin grans aglomeracions. Pel que fa a les exposicions culturals, els museus i les biblioteques, seguiran obertes, però l'aforament passarà del 30% al 50%. També s'obriran els equipaments esportius a l'aire lliure amb un aforament del 50% i control d'accés, i amb un 30% d'aforament en equipaments esportius tancats, per exemple, en gimnasos. Els comerços podran obrir amb un 30% d'aforament i s'aixecarà la restricció d'ús de només 800 metres quadrats en el cas d'aquells que comptin amb una gran capacitat, que podran utilitzar tot l'espai però respectant l'aforament del 30%.



Segon tram: confinament perimetral comarcal

El segon tram, que es preveu que comenci el 7 de desembre, suposarà que el confinament perimetral de caps de setmana passarà de ser de municipis a comarques. La restauració podrà augmentar l'aforament d'interior del 30% al 50%, i les sales de concerts, els teatres i els auditoris podran ampliar l'aforament del 50% al 70%, tot i que les biblioteques, les sales d'exposició i els museus continuaran amb un 50% d'aforament. Els centres comercials obriran i el comerç podrà augmentar el seu aforament al 50%. Pel que fa a l'esport, les activitats d'interior augmentaran l'aforament del 30% al 50%.

Tercer tram: fi de restriccions de mobilitat

A les portes de les celebracions de Nadal, el 21 de desembre es preveu que s'aixequin totes les mesures de mobilitat, tant el confinament perimetral de caps de setmana com el confinament de Catalunya. Les persones, doncs, es podran moure tant per dins de territori català lliurement com sortir-ne'n, llevat del toc de queda, que es mantindrà.



En aquest punt, les celebracions religioses també podran augmentar l'aforament del 30% actual al 50%. També s'augmentarà el nombre màxim per celebrar reunions, que passarà de sis persones a 10 persones, el que equival a dues bombolles de convivència habitual o una ampliada. Les activitats esportives a l'exterior podran augmentar el seu aforament al 70%, i els museus, biblioteques i sales d'exposició també podran arribar fins al 70% de la seva capacitat.

Quart tram: presencialitat total a l'educació

Si les dades epidemiològiques ho permeten, el Govern preveu que el 4 de gener es pugui començar a implantar de nou l'educació presencial en tots els nivells, també a Batxillerat i a les Universitats, que fan teleeducació des del passat octubre. A més, els centres comercials podran arribar al 50% de la seva capacitat.