Ponsatí recull l'acreditació al Parlament Europeu i demana a la JEC que "es torni a llegir" la sentència del TJUE

L'exconsellera i exiliada Clara Ponsatí ja és eurodiputada. Aquest dimecres al matí Ponsatí ha anat al Parlament Europeu a recollir la seva acreditació, després de ser reconeguda com a tal per la Cambra. L'ara representant comunitària ha sortit de la seu acompanyada pels també eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín.



La Junta Electoral Central va demanar a Ponsatí que viatgés fins al Congrés dels Diputats per jurar la Constitució espanyola i, d'aquesta manera, jura el càrrec d'europarlamentària. Aquest requisit, en principi indispensable per a la presa de possessió segons la institució espanyola, no va ser un impediment perquè només un dia després el Parlament Europeu reconegués Ponsatí com a representant sense necessitat que aquesta viatgés fins a Madrid, exposant-se a una detenció.



Ponsatí ha destacat la diferència entre les decisions que es prenen a Espanya i a la resta de la Unió Europea: "A la Junta Electoral li costa llegir i els hi recomano que es tornin a llegir la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va deixar les coses molt i molt clares. Per tant, suposo que en algun moment corregiran aquest error de lectura".

Ponsatí ha estat reconeguda com a eurodiputada un cop el Regne Unit ha formalitzat la sortida de la Unió Europea. Amb el nou repartiment dels escons al Parlament, que ha fet guanyar pes a l'Estat espanyol, Ponsatí ha pogut entrar a la Cambra com a representant de Junts per Europa, la llista liderada per Puigdemont, i participarà per primer cop en un debat parlamentari el pròxim 10 de febrer.



El seu advocat, Aamer Anwar, ha celebrat que Ponsatí hagi recollit l'acreditació com a europarlamentària i ha recordat que ella sí que haurà d'afrontar el judici sobre l'extradició, ja que no gaudeix d'immunitat al Regne Unit.

Per la seva banda, Puigdemont i Comín tenen el judici sobre la petició d'extradició aturat a Bèlgica, ja que, en ser territori de la Unió Europea, hi tenen reconeguda la immunitat.



La pròxima vista per l'euroordre de Ponsatí està fixada pel 5 de març, i s'espera que sigui llavors quan definitivament el jutge escocès determini si l'europarlamentària té immunitat al Regne Unit. En funció d'això, decidirà si continua o no el procés d'extradició.