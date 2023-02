Portbou inaugura la biblioteca Walter Benjamin, el primer pas per convertir l'edifici en un centre dedicat al filòsof

La biblioteca Walter Benjamin de Portbou (Alt Empordà) ja està en funcionament i s'apropa una mica més a transformar tot l'edifici en un homenatge al filòsof alemany. D'aquesta manera, Portbou fa el primer pas per convertir el centre en la Casa Walter Benjamin, un espai plenament dedicat al filòsof, qui va arribar a Portbou des de França el 1940 fugint del nazisme i s'hi va acabar suicidant quan va ser localitzat per la Gestapo el mateix any. Aquest espai se suma al memorial que l'artista israelià Dani Karavan va realitzar el 1994 al municipi en homenatge als 50 anys de la mort de Walter Benjamin.

La biblioteca ha sigut inaugurada aquest dijous al matí per l'alcalde del municipi, Xavi Barranco, i la presidenta de la fundació Àngelus Novus, Pilar Parcerises. Precisament aqueta fundació, dedicada a preservar la memòria del filòsof, ha cedit un fons de 6.000 obres de dues biblioteques heratades pel traductor Philippe Ivernel i de l'humanista Gian-Luigi Ponzano, de les quals la major part ja es poden trobar a les prestatgeries de la biblioteca.

El fons, d'un total de 4.500 obres, compta amb les donacions de la fundació i altres adquisicions fetes directament. Entre aquests exemplars hi ha obres del mateix autor i d'altres que expliquen el seu context històric. Mentrestant, la resta de llibres continua en caixes a l'Ajuntament a l'espera de poder ubicar-los en d'altres espais de la biblioteca.

Aquesta inauguració és la primera pedra de la Casa Walter Benjamin, un projecte que portava gairebé 20 anys encallat i que vol retre homenatge a la seva figura i a la història i el seu pensament. La reforma de l'espai ha tingut un cost de gairebé 130.000 euros, i ha comptat amb el finançament a quatre bandes per part de la Diputació de Girona, amb 40.000 euros; el Ministeri de Cultura, que ha aportat 60.000 euros; l'Ajuntament de Portbou, amb 22.000 euros més; i la fundació Àngelus Novus ,que ha aportat el mobiliari i la documentació.

Un projecte ambiciós que tot just comença

L'alcalde del municipi, Xavi Barranco, ha explicat que l'obertura de la biblioteca és el "mascaró de proa" d'un gran vaixell que ha de ser el centre dedicat a Benjamin. El projecte arquitectònic aprovat, a càrrec dels arquitectes Joan Falgueras i Jordi Pigem, preveu habilitar l'espai per a exposicions, activitats pedagògiques, mostres fotogràfiques, recerca i fins i tot un mirador. S'espera que els treballs costin uns 2 milions d'euros.

La presidenta d'Àngelus Novus, Pilar Parcerises, ha remarcat que Portbou és el lloc escollit per exposar-ho no només perquè va ser el lloc on Benjamin va morir sinó per la importància que va tenir amb el pas de milers d'exiliats durant la Guerra Civil. "Des de la fundació volem que la seva memòria pervisqui i que el seu pensament totalment vigent estigui aquí i el pugui fer créixer", ha remarcat.