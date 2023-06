Què pots fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Fires del vi, festivals de música i pizzes, rutes nocturnes sota la llum de la lluna, l'aplec del caragol més gran de Catalunya... Les agendes culturals i populars de municipis i ciutats de tot Catalunya continuen traient fum a les portes de deixar enrere una primavera frenètica i donar la benvinguda a l'estiu, ara que ja hem donat el tret de sortida al mes de juny.

Recorrem tot el territori i fem un recull de propostes per aprofitar al màxim el dissabte i el diumenge amb tota la família.

Viatja en el temps fins a Pompeia

El Museu Marítim de Barcelona acull l'exposició immersiva Pompeya. El último gladiador, que permet al visitant convertir-se en gladiador gràcies a la realitat virtual. Així doncs, el públic podrà passejar pels carrers de Pompeia i lluitar al circ abans que el Vesubi submergeixi la ciutat en cendres.

La mostra té 150 peces originals procedents del Museu Arqueològic de Nàpols, i compta també amb un laboratori multimèdia d'experimentació per als més petits i una sala de cinema. És l'experiència de realitat virtual europea més gran fins ara amb 400 metres quadrats i 60 persones immerses alhora. La mostra estarà al museu fins al 15 d'octubre.

Pizza Fest

Atenció amants de la pizza: aquest cap de setmana arriba una nova edició del Pizza Fest a La Farga, un espai on es reuniran algunes de les millors pizzeries de Barcelona i l'Hospitalet. L'entrada és gratuïta i a més, també han organitzat activitats gastronòmiques, maridatges i sessions musicals.

El festival comença divendres i dura fins dilluns. Da Nanni, Luigi, Mama, Messie Pizza Sin Gluten, Murivecchi, Buon Appetito, Bellillo, Madre Lievito i Spacca Napoli són alguns dels restaurants que participaran en el Pizzas Fest.

Festival Lumínic

Dissabte comença la quarta edició del Lumínic, el festival dedicat a la fotografia de gran format i d'autor més gran de Catalunya. Algunes de les exposicions més destacades, repartides per diversos espais de Sant Cugat del Vallès, són Private scenes, de Pablo A. al Centre d'Art Maristany; Exercicis per imaginar un volcà, de Lara Amat al Casa Museu Cal Gerrer; i How To Build a Fence, d'Andrés Solla, que a través de fotografies tretes de Google Street View mostra quina la vida dels refugiats que viuen en camp de refugiats de Calais.



A més de les 12 exposicions, s'han organitzat xerrades, projeccions i taules rodones, entre d'altres.



Reus Viu el Vi

Aquest dissabte i diumenge, la plaça de la Llibretat de Reus acollirà la 13a fira Reus Viu el Vi i la 4a Mostra del Vermut, una cita imprescindible del calendari vitivinícola tarragoní. En aquesta ocasió hi participaran 25 cellers de la DO Catalunya, DO Conca de Barberà, DO Montsant, DOQ Priorat, DO Tarragona i DO Terra Alta.

També hi haurà cellers de referència de la DO Cava i les vuit marques del Vermut de Reus. En total, els assistents podran triar entre més de 200 vins del territori i entre una extensa oferta gastronòmica de la zona.

Aplec del Caragol

Si els caragols et tornen boig, aquest cap de setmana tens una cita amb l'aplec del caragol més gran de Catalunya, el de Lleida. Centenars de penyes i penyistes ompliran un any més els Camps Elisis de cassolades de caragols cuinats en diferents estils: a la llauna, a la gormanda, guisats... També s'han organitzat espectacles amb música, xarangues, exhibicions de dansa, diades castelleres i concursos, entre altres. Consulta tot el programa.



45a Exposició de Flors de Banyoles

Anem fins a Banyoles (Pla de l'Estany), on aquest cap de setmana tindrà lloc la 45a edició de l'Exposició de flors de Banyoles, la germana petita de Girona, Temps de Flors. Hi haurà muntatges florals al Monestir de Sant Esteve i als aparadors de molts dels establiments comercials del municipi. També s'han organitzat rutes dinamitzades, música en directe i espectacles de tota mena.

XXIII Pujada a la Foradada en lluna plena

Acabem amb una ruta noctura per descobrir la comarca del Montsià. Aquest dissabte se celebra la 23a edició de la Pujada a la Foradada en lluna plena, a La Ràpita. Són 12 quilòmetres de recorregut i dura gairebé quatre hores. Passa pels següents punts: La Mundana, Font de Burgà, La Rueda, La Foradada i la Matarredona. Es recomana portar jaqueta, bon calçat, frontal o llanterna.