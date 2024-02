El PP i Vox rebutgen a les Corts Valencianes commemorar l'Any Estellés

L'Any Estellés finalment no se celebrarà. El PP i Vox, que governen conjuntament la Generalitat, han rebutjat a les Corts Valencianes una proposta de Compromís per a commemorar els cent anys del naixement del poeta de Burjassot, que sí que ha comptat amb el suport del PSPV. L'oposició ha acusat els populars de plegar-se a les exigències de l'extrema dreta, que considera que l'escriptor "pretenia la unitat lingüística del català".

L'extrema dreta de Vox ha rebutjat frontalment la proposta al·legant que "no blanquejaran l'esquerra separatista que està treballant contínuament i continuadament contra els valencians". Els populars, per la seva banda, van presentar una moció per modificar el text que mantenia el reconeixement a la figura d'Estellés, però eliminava l'opció de denominar el 2024 com l'Any Estellés, eix central de la proposta de Compromís.

A les diputacions de València i Alacant, on el PP governa sense Vox, en canvi, els populars s'han sumat a l'homenatge a Vicent Andres Estellés. Els socialistes han acusat el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, d'estar sotmès a l'extrema dreta i han lamentat que el poeta valencià més "universal" es quedi sense reconeixement perquè "l'extrema dreta odia tota la cultura valenciana i està contaminant les institucions valencianes".

La diputada de Compromís, Verònica Ruiz, ha afirmat que declarar l'any Estellés és un "acte de justícia tant històrica com cultural" perquè és un "poeta que feia extraordinàries les coses més ordinàries de la nostra vida".



La primera biografia de Vicent Andrés Estellés

En el marc de la commemoració del centenari de Vicent Andrés Estellés, el cantautor Pau Alabajos ha publicat la biografia Vicent Andrés Estellés. La veu d'un poble. Es tracta d'un viatge que parteix dels poemes clau d'Estellés per mostrar el vessant més humà de l'autor, en la faceta de fill del forner de Burjassot, de periodista compromès acomiadat pel diari on treballava o de poeta compromès amb la causa dels explotats i la reconstrucció d'un país vençut.

L'obra d'Alabajos reivindica la figura d'un autor convertit en emblema i matèria primera del moviment popular de la Nova Cançó, i considerat un dels poetes "fonamentals" de la literatura catalana. La seva obra transita per aspectes com la mort i la fam, la guerra, la postguerra, la derrota, la resistència, l'esperança, la lluita i l'alegria.