Preocupació entre els treballadors per l'incompliment de les mesures de seguretat contra el coronavirus

El clam de "queda’t a casa" es repeteix a televisions, ràdios i rodes de premsa, però hi ha molts treballadors, sobretot aquells que donen serveis essencials, que no poden quedar-se confinats. Aquests treballadors estan patint les conseqüències d'algunes empreses i serveis que no estan respectant les mesures de seguretat necessàries per no tenir contagis del coronavirus.

Les normes dels supermercats

El responsable de comerç de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), Francesc Garcia, ha detallat a Públic que a l'inici de la crisi els supermercats intentaven tenir la mateixa capacitat de treball, però molts treballadors van haver de doblar jornada perquè hi havia "una gran empenta de feina en ser empreses de productes de primera necessitat". Ha assenyalat que van ser dies crítics perquè "el ritme de treball era molt fort i perquè era molt difícil lidiar amb els clients hi ha hagut molt incivisme", ja que els consumidors provocaven allaus en entren als comerços, agafaven tot el gènere i alguns fins i tot tornaven a l'establiment per tornar els productes que havien agafat de més.



En aquest sentit, la secretària política sindical del sindicat d'Unió General dels Treballadors (UGT), Núria Gilgado, ha remarcat a Públic que a l'inici hi havia falta de mesures de protecció, en molts casos no es facilitaven guants ni solucions hidroalcohòliques, i no hi havia limitació de l'aforament, el que provocava que la gent entrés en massa a comprar i no es respectés el metre de distància. "Els grans supermercats ja tenen mesures perquè hem fet molta pressió per part del sindicat, però ens preocupen les franquícies i el petit comerç, perquè estem veient molts casos de persones treballadores sense mesures de protecció", ha denunciat.



Davant d'això, els supermercats Caprabo, Mercadona, Bonpreu i Esclat i la Sirena han pres mesures de seguretat: han regulat l'aforament (entren dues o tres persones cada vegada que algú entra al recinte), es paga amb targeta, s'estableix un metre de distància del client a la caixa, es para al migdia per desinfectar les botigues, i tots els treballadors tenen mascaretes, guants i desinfectants de mans. "Fora de les botigues hi ha persones que controlen que les persones estiguin a un metre i mig de distància", ha especificat.



La gent gran, exposada

"Ens demanen una distància de dos metres, però com la respectes, si has de d'alimentar i dutxar a les persones?”

Les educadores socials que treballen amb gent gran també pateixen les conseqüències del coronavirus. La Carlota, que treballa en una residència pública al barri de la Barceloneta amb un total de 94 usuaris, explica a Públic que "no hi ha cap mesura de seguretat" més enllà de rentar-se les mans i portar guants. "Ens demanen una distància de dos metres, però com la respectes, si has d'alimentar i dutxar a les persones?", protesta l'educadora social, que denuncia que no tenen mascaretes. "L'empresa (Eulen) ens diu que si no hi ha cap persona contagiada, no cal que utilitzem mascaretes, però nosaltres dormim cada dia a les nostres cases. I si els contagiem a ells?", es pregunta. Davant d'aquesta manca de recursos, els treballadors s'han buscat les seves mascaretes. Per la seva part, Gilgado ha detallat que l'ús de mascaretes no està recomanat per a tothom, però en el cas de les persones dedicades a les tasques de cures, l'empresa "hauria de fer una avaluació del risc i ha de posar tots els equips de protecció per evitar el risc".



D'altra banda, les obliguen a desinfectar la residència, però només hi ha dues treballadores de neteja per quatre plantes.A més, els recursos escassegen, i una auxiliar d'infermeria del mateix centre, la Carolina, ha indicat que el gel hidroalcohòlic el barregen amb aigua perquè s'està acabant. "Hi ha persones amb cadires de rodes que no poden anar a rentar-se les Mans i utilitzem el gel per desinfectar, però aquest gel s'acabarà", ha subratllat la Carlota.

"La directora del centre ens va demanar que reciclessim les mascaretes quan sabem que això no es pot fer"

La Rosario ha denunciat que fa un mes una de les usuàries va estar aïllada 14 dies perquè tenia símptomes similars al Covid19 - encara que va donar negatiu-, i ja llavors estaven escasses de material. "La directora del centre ens va demanar que recicléssim les mascaretes quan sabem que això no es pot fer", ha criticat.



D'altra banda, diversos auxiliars d'infermeria s'han demanat la baixa i han hagut de contractar a quatre persones per telèfon, ja que no es poden fer entrevistes presencials, perquè el centre va desbordat. "Estem molt incòmodes, no ens sentim segurs", ha lamentat l'auxiliar, qui ha demanat vacances per poder cuidar dels seus dos fills i a qui l'empres encara no li ha donat resposta.

Els sindicats contiuen batallant

Les vulneracions laborals no acaben aquí. La secció sindical d' UGT al Comitè d’Empresa d’Amazon ha denunciat aquest dimarts en un comunicat que amb el Covid-19 l’empresa ha augmentat el seu volum de vendes, i que en comptes de prendre les precaucions necessàries ha augmentat la plantilla contractant treballadors i treballadores mitjançant Empreses Temporals de Treball (ETT). "Es desconeix si han estat en contacte amb persones afectades pel Covid-19 i estarien en període d’incubació del virus sense mostrar encara els símptomes, el que podria suposar un contagi als centres de treball d’Amazon", han detallat en el comunicat, on també s’ha explicat que actualment hi ha 3.500 persones als centres del Prat, Zona Franca i Martorelles, però on treballa també molt personal d’ETT. "Des de l'UGT exigim mesures molt més efectives per a la prevenció eficaç de contagis i posar tots els mitjans necessaris per preservar la salut de tots els treballadors i treballadores", han conclòs.

En el mateix sentit, el comitè d'empresa automobilística de Continental ha explicat aquest dimarts en un comunicat que el torn de matí de Continental Rubí Electronic -que juntament amb la planta de Continental Plastics està immersa en un ERO d'extinció- s'ha negat a treballar perquè no hi havia ni gel per a les mans ni mascaretes, "tal com s'havia compromès direcció".



Per la seva banda, els treballadors de Connecta lcall center, del carrer Marquès de Setmenat de Barcelona, han protestat aquest dimarts al 22@ perquè els "els obliguen a treballar sense cap mesura de prevenció, tocant-se uns als altres sense respectar distàncies mínimes". "No cal dir que tampoc han facilitat gel desinfectant i els banys són insalubres", han denunciat per Twitter.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha expressat aquest dimarts a RAC1 que es denunciïn tots aquests casos, i ha lamentat que la gent no es pot negar a treballar mentre el Govern espanyol no decreti el confinament general i aturada de producció no essencial. Tot i això, ha recordat que les mesures de salut laboral s'han d'aplicar, i ha afegit que han decretat que la inspecció laboral sigui servei essencial del departament per atendre les denúncies.



Per la seva part, Gilgado ha subratllat que des d'UGT "no parem de repetir que és obligació posar totes les mesures necessàries per evitar el risc de les persones treballadores". Ha considerat que el treball s'ha d'organitzar perquè es redueix el número de persones, s'eviti el contacte entre persones i es pugui garantir el metro de distància de seguretat. "No pot ser que anar a treballar sigui un risc, i és per això que s'han d'extremar les precaucions, mentre que hi ha moltes empreses que prioritzen l'activitat", ha conclòs.