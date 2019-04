La manca d'imparcialitat del president de la Sala del Suprem, Manuel Marchena, denunciada la setmana passada per la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, es fa cada vegada més evident pels lletrats que defensen els sobiranistes catalans processats pels fets d'octubre del 2017. El jutge ha arribat aquest dijous a negar la paraula a un dels lletrats, quan aquest ha insistit en l'exhibició d'un vídeo, una pràctica que el tribunal ha decidit reservar per a la prova documental, impedint d'aquesta manera el contrast del relat construït per l'allau de guàrdies civils i policies amb les imatges enregistrades sobre l'actuació dels agents als col·legis electorals. Un relat en el qual les forces policials es presenten invariablement com a víctimes de "l'odi" i la "violència" de "la massa", que és el terme que utilitzen sistemàticament per referir-se a la ciutadania que reivindicava la realització del referèndum.



"Protesto per no parlar", ha dit l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, veient que el jutge no el deixava parlar. "Constatem que no ha pogut parlar", li ha contestat Marchena.



I es que el president de la Sala, com deia la Comissió de Defensa, ha adoptat "un rol d'acusador que li és impropi". Aquesta ha estat també la tònica d'aquest dijous.



El magistrat també desqualificava al lletrat Jordi Pina quan aquest comentava una de les imatges de les actuacions policials de l'1-O que desmentien el relat d'un guàrdia civil que prestava testimoni: "A veure, senyor Pina. A veure, si us plau. El que podem fer és que testifiqui vostè en lloc del testimoni, si li sembla", ironitzava el jutge visiblement nerviós. "Això no és seriós, senyor Pina, normalment es comporta com un lletrat seriós però en aquest moment no s'està comportant com a lletrat seriós", li ha dit Marchena sense acceptar ni tant sols les disculpes que li volia presentar l'advocat.

La tensió entre el jutge i els advocats de les defenses no ha deixat de créixer en els darrers dies, i s'ha fet especialment evident en les sessions en les quals l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular -els ultradretans de Vox- han adoptat un paper secundari, sovint desistint de fer preguntes, i deixant el gruix de la càrrega dels interrogatoris en mans de la Fiscalia.



Però en les darreres jornades alguns dels advocats dels 12 dirigents independentistes que seuen al banc dels acusats s'han vist severament represos i fins i tot humiliats pel president.

Aquest dijous Marchena també ha esbroncat Van den Eynde pel to utilitzat quan feia preguntes a un altre agent: "Senyor lletrat, no li aixequi la veu al testimoni". I, de nou a l'advocat de Jordi Turull i Josep Rull, Jordi Pina, li retreia que recordés a un altre dels testimonis la seva obligació de dir veritat: "Formuli una pregunta, que les generals de la llei ja les hi ha formulat el president", etzibava,



Pina insistia -"Li ho torno a dir"-, però Marchena el tallava: "No, no. No li ho torna a dir. Vostè formula una pregunta". I, quan el lletrat repreguntava en la mateixa línia, el lletrat i número dos de Vox, Javier Ortega Smith, interrompia per destacar la reiteració. El president de la Sala tallava llavors en sec a tots dos: "Aquest interrogatori no es convertirà entre un encreuament entre la defensa i l'acusació, que té com a protagonista al declarant", segons que informa Alejandro López de Miguel.