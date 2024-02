La pressió social evita dos dels quatre desnonaments previstos al Raval enmig d'un macrodispositiu policial

Un centenar de veïns i activistes pel dret a l'habitatge s'han mobilitzat des de primera hora d'aquest dimecres davant del bloc número 106 del carrer del Carme, al barri barceloní del Raval, per intentar evitar quatre desnonaments. Finalment, han aconseguit aturar-ne dos enmig d'un macrodispositiu policial que ha acabat amb una persona atesa pel SEM, que ha activat una unitat, i diversos ferits, segons el Sindicat d'Habitatge del Raval.

L'organització ha denunciat que el "macrodispositiu" d'aquest dimecres és un exemple "d'ofensiva capitalista de l'Estat contra les llibertats polítiques i sindicals".



Fonts policials precisen que hi havia un requeriment judicial d'ordre públic i mediació. Després de diverses hores, però, i davant la manca d'acord amb la comitiva judicial, els agents han anat traient un a un els concentrats i han executat dos dels quatre desnonaments. El bloc és propietat del fons voltors Cerberus, concretament d'Optimum Re Spain Socimi S.A.

En concret hi havia ordre de llançament per tres habitatges del bloc afectat per manca de títol habilitant, segons han informat fonts del consistori. Finalment, però, un dels tres va ser suspès aquest dimarts en aplicació de la moratòria de desnonaments per casos de vulnerabilitat. Es tracta d'una família monoparental formada per àvia, mare i dos nets.

L'Ajuntament de Barcelona ha atès les famílies afectades des de l'Oficina d'Habitatge i el servei d'intervenció en processos de pèrdua de l'habitatge (SIPHO). En el cas del desnonament suspès, el consistori va fer acompanyament per fer els tràmits per optar a un habitatge social a través de la Mesa d'Emergència, de qui la família té informe favorable des del gener del 2024. Així, està a l'espera que se li adjudiqui un habitatge social.

En els altres dos casos, dos homes joves sols que viuen als altres dos pisos. Els dos expedients s'han portat a valoració de la Mesa d'Emergència, però s'ha valorat que no compleixen els requisits. En tot cas, els serveis municipals han assistit, com és habitual, al llançament.