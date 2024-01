Badalona deixa sense ajuda els desnonats vulnerables de La Salut 

L'Ajuntament de Badalona ha decidit deixar sense ajuda tres dones, quatre menors i un home amb discapacitat física afectats pel desnonament de l'edifici un vivien, al carrer Calderón de la Barca del barri de La Salut. Si no hi ha cap canvi d'última hora, es quedaran al carrer aquest dimarts a les 11 del matí després de tres setmanes d'incertesa. El desnonament es va executar el 15 de desembre tot i la forta oposició veïnal.

Les dones i els nens s'havien allotjat provisionalment en una pensió i l'home al centre municipal d'acollida de Can Bufí Vell, i no han pogut trobar una alternativa d'habitatge. Denuncien que la situació que viuen és "límit": al drama del desnonament s'hi afegeix el fet que una de les dones pateix càncer de mama i una altra una discapacitat visual del 90%.

L'Ajuntament de Badalona ha decidit tancar l'aixeta entenent que no es pot allargar més l'allotjament temporal d'aquestes persones, que ha estat finançat amb recursos municipals. El govern municipal recorda en un breu comunicat que els afectats sabien que havien de marxar de l'edifici "des de feia dos anys" perquè estava en estat ruïnós.

El consistori badaloní també els acusa de viure en pisos "ocupats de manera il·legal" i diu que l'ajuda que s'ha ofert fins ara a vuit de les persones afectades va ser "excepcional" perquè es tractava de famílies amb una situació de "major necessitat". El desnonament va deixar al carrer vuit persones més que no han rebut cap ajuda, la resta d'homes que vivien a l'edifici.

El drama dels afectats

La plataforma Sant Roc Som Badalona s'han reunit per enèsima vegada amb els afectats per intentar trobar una solució temporal: "Esperem una reacció, que hi hagi una mica de seny per part de l'Ajuntament", reclama el portaveu de l'entitat, Carles Sagués. "Demà hi haurà nens que quan tornin de l'escola no tindran on anar", lamenten.

La Souad és una de les dones afectades, està divorciada i té a càrrec seu dues nenes de 13 i 17 anys. Sense feina, li és impossible aconseguir un contracte de lloguer en la seva situació actual: "No volem marxar de la ciutat i no tenim cap més família". La Bakali té dues filles de 6 i 13 anys, i dos fills majors d'edats que han quedat fora de l'ajuda municipal, que només afectava els menors. En la mateixa situació està el seu marit. "Volem que ens ajudin a buscar un pis de lloguer. No volem res gratis", detalla.

Dues dècades sense construir habitatge públic

El cas de l'edifici del carrer Calderón de la Barca ha retornat el debat sobre la necessitat d'habitatge públic a la ciutat, així com un exhaustiu control dels blocs vells que presenten risc de col·lapse. A banda dels problemes estructurals dels edificis, Badalona no disposa d'un parc d'habitatge públic que li permeti reallotjar famílies en situació d'emergència. La tercera ciutat més poblada de Catalunya continua sense veure aixecar pisos socials des de fa dues dècades.