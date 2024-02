Absolt un agent dels Mossos per la detenció il·legal d'un activista durant un desnonament

L'Audiència de Barcelona ha absolt d'un delicte de detenció il·legal un antiavalots dels Mossos acusat d'inventar-se que un activista del moviment per l'habitatge el va agredir durant un desnonament a Barcelona. Un vídeo va desmentir clarament la versió policial, ja que es veia com l'agent arrestava l'home sense cap agressió prèvia.

El tribunal només l'ha condemnat per lesions lleus, que comporta una multa de 675 euros. L'acusació particular i la Fiscalia han recorregut la sentència en considerar-la poc "racional". La representació de l'activista, a càrrec d'Alerta Solidària, també ha recorregut la condemna afirmant que "només de veure les imatges, es pot arribar a la conclusió que la valoració de la prova realitzada pel tribunal és del tot irracional".



Segons l'advocat de l'acusació particular, Eduardo Cáliz, "aquesta condemna envia un perillós missatge d'impunitat als cossos policials, perquè poden fer el que sigui que hi haurà els tribunals per salvar-los, retorçant les lleis per evitar de qualsevol manera que un policia pugui ser condemnat sobretot si és en una actuació contra un manifestant".

La Fiscalia demana "la nul·litat de la sentència i que se'n dicti una altra en la que el tribunal realitzi una nova valoració racional, sense suposicions no basades en els fets provats i en la que s'observin les exigències inherents al dret a obtenir una tutela judicial efectiva i el principi d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics proclamats en la Constitució, condemnant J.O.S. per un delicte de detenció il·legal".

El mosso va canviar la versió dels fets diverses vegades

En la sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN, els magistrats diuen que mentre l'activista aplaudia la resistència contra el desnonament el subinspector de la Brimo va passar pel seu costat. El va agafar del braç esquerre per apartar-lo mentre l'activista seguia aplaudint amb els braços enlaire, "cosa que va poder donar lloc a un possible fregament del braç amb el casc de l'acusat, que, en considerar que l'havia agredit, amb coneixement del trencament que podia suposar per a la integritat física de P.T. el va agafar pel braç esquerre amb els seus dos braços i el va colpejar amb la cama dret, com una traveta".

La maniobra va fer caure a terra l'activista, que no es va resistir, i va ser arrestat. La víctima va patir mal a les cervicals i les espatlles. El mosso va canviar la versió dels fets diverses vegades durant tot el procés.

En la minuta de la detenció descrivia un cop directe a la pantalla del casc, que va causar-li una sacsejada. En seu judicial, en la fase d'instrucció, el mosso va assegurar que el posteriorment detingut estava aplaudint amb els braços enlaire i com que és més alt que el policia va aprofitar que l'agent passava pel costat per donar un cop de colze a la visera. Això l'hauria desequilibrat i va pensar que era una agressió i per això el va agafar i detenir.

No obstant, finalment, en la vista oral, i sabent ja de l'existència del vídeo que l'incriminava, va afirmar que ell anava a dir al manifestant que s'apartés d'allà i que no animés a la resistència al desnonament. En el moment en el que l'agent es va apropar i el va agafar, el manifestant li hauria donat un cop de colze, segons la versió policial. Així, va justificar la detenció per dos motius: perquè no el seguís colpejant i perquè no fugís.