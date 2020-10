Pressupostos de l'Estat: pugen els impostos a rendes altes i grans empreses i un 151% la inversió en Sanitat

L'avantprojecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021 ve a sepultar definitivament l'"austeritat", i a consolidar la "inversió social pública més gran" de la història, segons Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.



El president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, i el vicepresident segon i líder d'Unides Podem han comparegut a La Moncloa a les 9.00 d'aquest dimarts -sense opció de formular preguntes-, gairebé 10 hores després que les seves respectives formacions arribessin a un acord per aprovar els Comptes Públics.

Pujarà un punt l'impost de patrimoni "per a patrimonis de més de 10 milions" i tres punts l'IRPF "per a rendes del capital de més de 200.000 euros"

L'Executiu espanyol va programar la compareixença el divendres, però finalment no va ser inclosa en l'agenda del Govern estatal per a aquesta jornada, i Moncloa ha avisat amb tot just una hora d'antelació. La mera presència de tots dos ja perseguia vendre la imatge d'unitat, i precisament aquesta compareixença va ser projectada per a traslladar la idea que els Pressupostos són de tots dos socis, i no només del PSOE.



Sánchez va anunciar aquest pacte durant el matí del dilluns, però el seu soci va sortir a rebutjar que hi hagués un acord només cinc hores després. Per aconseguir el suport de UP i garantir l'aprovació dels comptes en el Consell de Ministres que tindrà lloc després de la compareixença conjunta, el PSOE es va obrir anit a modificar l'ingrés mínim vital i a portar la regulació del preu dels lloguers al Congrés en un termini de quatre mesos.

I, com si fos un Govern amb dos presidents, tots dos es van repartir els papers. Primer va intervenir Iglesias, incidint en les mesures que més ha impulsat Unides Podem en la negociació.

Per part seva, Sánchez es va centrar en relatar els increments pressupostaris en àrees que el Govern espanyol considera essencials, com a Educació, Sanitat o Innovació i Desenvolupament. I, com Iglesias, va destacar la inversió de més de 2.000 milions d'euros en polítiques actives d'ocupació. Els comptes preveuen una "inversió social de 239.756 milions", un 10,3% més.



Com a exemples de partides, va apuntar que es destinaran 3.064 milions d'euros més a la Sanitat -un increment del 151,4%-, que 2.440 milions dels fons de Reconstrucció de la UE aniran a la compra de vacunes i al reforç de l'atenció primària, i que hi haurà una inversió superior en el sistema educatiu i de formació professional: pujarà un 70,2%. En concret, amb un increment de 514 milions en la partida per a beques, i amb altres 1.500 milions per a un pla de formació professional a executar en quatre anys. També s'incrementarà la inversió en I+D+i en un 80%, amb un augment de 5.106 milions, i el destinat al Ministeri de Ciència i Innovació s'incrementarà en un 60%, per valor de 3.232 milions d'euros.



Com altres xifres macro, a més, va avançar que el Ministeri de Transició Ecològica comptarà amb 11.935 milions per a polítiques verdes; que les partides en matèria d'habitatge s'incrementaran en 1.772 milions (un 367% més); i que hi haurà 3.017 milions destinats a sufragar l'ingrés mínim vital.



A més, la inversió en infraestructures s'incrementarà en 6.161 milions -un 114,8%-, i també creixeran les partides per a indústria, i energia (5.700 milions), per a ajudes al comerç i el turisme (1.338 milions o en matèria d'agricultura, pesca i alimentació, en 790 milions.



El president del Govern va destacar que són uns Pressupostos "progressistes i de país", i va incidir en la necessitat que tirin endavant, "perquè ja no serveixen uns comptes de 2018", aprovades per l'Executiu de Mariano Rajoy. Els Pressupostos, deia Sánchez, "d'un Govern conservador, i en el qual no es tenia en compte que arribaria una pandèmia".



Així, el president va acabar la seva intervenció afirmant que el Govern té un gran compromís "amb una recuperació econòmica que no deixi a ningú enrere", i va destacar que ha elaborat uns Pressupostos que "són inajornables, indispensables, progressistes. Els que el nostre país necessita", va concloure.

Així, va destacar la pujada d'impostos a les grans empreses i les rendes més altes: s'incrementa l'impost de societats per a grans grups empresarials, "limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació en societats filials"; puja un punt l'impost de patrimoni "per a patrimonis de més de 10 milions d'euros"; tres punts l'IRPF "per a rendes del capital de més de 200.000 euros", i "dos punts l'IRPF per a rendes del treball de més de 300.000 euros". També s'estableix "una tributació mínima del 15% per a Socimis, i es redueixen les desgravacions als plans privats de pensions.

