Primera gran manifestació a Madrid pel dret a decidir

L'independentisme i el sobiranisme es manifesten per primer cop a Madrid. En ple judici al procés, el moviment per l'autodeterminació arriba a la capital de l'Estat espanyol amb el lema "Autodeterminación no es delito. Democracia es decidir" en una marxa que ha començat a Atocha, recorrerà el Passeig del Prado i que finalitzarà a la plaça de Cibeles.



Més de 500 autocars d'arreu de l'Estat i una quinzena de trens d'AVE s'han desplaçat fins a la capital per participar de la concentració d'aquest dissabte, a banda d'una gran quantitat de vehicles privats. A partir de les 18.00 h, una cinquantena d'organitzacions i entitats catalanes i espanyoles s'han reunit per manifestar el seu rebuig contra el judici pels presos polítics al Tribunal Suprem. La manifestació ha estat convocada per l'ANC, Òmnium Cultural, els grups parlamentaris JxCat, ERC i la CUP i altres organitzacions i es pot seguir en directe a Público TV.



Hi assisteixen nombrosos representants de l'àmbit institucional, com el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, el president del Parlament català, Roger Torrent, o consellers de l'actual legislatura, com la portaveu i consellera de Vicepresidència Elsa Artadi, o la consellera de Cultura Laura Borràs. També hi és l'expresident Artur Mas, l'exconsellera Núria Gispert, el diputat republicà al Congrés Gabriel Rufián o el tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello. Altres líders de l'àmbit estatal hi han assistit, com el sindicalista andalús Diego Cañamero, o membres de Gure Esku Dago, Altsasu Gurosaoak, EH Bildu, del BNG, de Madrilenys pel Dret a Decidir, del Moviment de Referèndums a la Universitat, del Partit Comunista d'Espanya o de la Izquierda Castellana, entre d'altres.



Les banderes independentistes, així com la simbologia de color groc i altres símbols de les entitats presents són la tònica de la marxa. A la capçalera s'hi han situat els líders socials de les entitats, com el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri o la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. També familiars dels presos, com Susanna Barreda, parella de Jordi Sánchez.



En declaracions a mitjans, Torra ha defensat que no existeixen "lluites petites pels drets civils ni viatges llargs pel dret a l'autodeterminació". A més, ha instat a l'Estat espanyol a mirar-se i estudiar per veure en què ha fallat "perquè tanta gent estigui apel·lant al dret a l'autodeterminació". També ha expressat solidaritat als "companys i companyes" presos i a l'exili i ha qualificat de "judici-farsa" el procés obert al Tribunal Suprem. "No pararem i no ens pararan", ha dit.



Representants del món polític, cultural i social han llegit un manifest a favor del dret a decidir i en contra de la repressió. La periodista d'aquesta casa, Patricia López, ha destacat el paper del referèndum: "L'1 d'octubre Catalunya va deixar de ser súbdita. Defensar el dret d'autodeterminació és fer-ho pels drets cívics i socials", ha destacat. Marcel Mauri s'ha dirigit a tots "els demòcrates d'Espanya": "Defensar l'autodeterminació de Catalunya és defensar la democràcia a Espanya", ha dit. Mauri també ha llegit paraules del líder empresonat Jordi Cuixart: "La solidaritat és la tendresa dels pobles i aquí estem per fer front al feixisme", ha dit.