Primera sentència a Catalunya que rebaixa la pena a un acusat de violació per la llei del 'només sí és sí'

Primera sentència a Catalunya que rebaixa penes amb la llei del "només sí és sí". L'Audiència de Girona ha imposat una pena més baixa a l'acusat de violar una dona a Blanes (Selva) el 24 de gener del 2018 aplicant la nova norma.

El tribunal argumenta que s'ha de decantar "necessàriament" per la legislació actual perquè és "clarament més beneficiosa" per a l'acusat. Per això, el condemna a 2 anys i mig de presó per violació amb els atenuants de reparació del dany i dilacions indegudes.

La secció quarta exposa que el Codi Penal actual situa la pena (amb les atenuants) entre els 2 anys i 4 anys menys 1 dia de presó. Amb l'anterior, el processat s'enfrontava a una condemna d'entre 3 anys i 6 anys menys un dia.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de què ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, és la primera que transcendeix a Catalunya que imposa una condemna a la baixa per l'aplicació de la llei del "només sí és sí".

L'acusat de la violació de Blanes amb el seu advocat de fons durant el judici a l'Audiència. — Gemma Tubert / ACN

L'Audiència ha condemnat ara amb aquesta nova pena i una multa de 300 euros per un delicte de violació i un delicte lleu de lesions amb les atenuants de dilacions indegudes i reparació del dany. El condemnat no es podrà apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 5 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 10.245 euros.

Violació i lesions

L'Audiència conclou que el 24 de gener del 2018 l'acusat i la víctima van començar a discutir a casa d'ell, a Blanes. Durant la disputa, tots dos van anar a l'habitació i va ser llavors quan el processat va tombar la víctima al llit i, mentre la subjectava amb força pels canells, la va començar a petonejar.

La dona li va mossegar el llavi per intentar repel·lir l'atac i va ser aleshores quan l'acusat la va violar. La víctima, segons la sentència, "sent conscient de la desproporció de forces i producte dels cops rebuts pocs estona abans" va decidir "no exercir cap tipus de resistència, plorant contínuament mentre estava sent penetrada". A conseqüència dels cops, la dona va patir hematomes al braç i al gluti i eritemes als canells.

La fiscalia i l'acusació particular demanaven 12 anys de presó per al processat. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposat recurs d'apel·lació al TSJC.