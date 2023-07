Prop de 200 persones es mobilitzen a Lleida i Tarragona per una transició energètica sostenible

Prop de dues-centes persones s'han mobilitzat aquest dissabte a Lleida i a Tarragona per exigir una transició energètica sostenible i més equilibrada. Sota el lema "Desperta. Renovables sí, però no així", les protestes han format part d'una mobilització simultània que ha concentrat manifestants arreu del territori espanyol.



Marxa lenta a Lleida

En el cas de Lleida, un centenar de vehicles han iniciat una marxa lenta per reclamar a les administracions un canvi cap a un model de transició energètica més eficient. La protesta ha començat al carrer Marie Curie, al barri de Cappont, i ha afectat la circulació de les principals vies de la ciutat.



L'entitat que ha encapçalat la mobilització a la capital del Segrià ha estat la plataforma Lleida contra la MAT. Una de les exigències més reiterades ha estat la de buscar alternatives al projecte que afecta una trentena d'habitatges de l'Horta de Lleida.

Concentració a Tarragona

Pel que fa a Tarragona, també prop d'un centenar de manifestants s'han concentrat davant la subdelegació del govern espanyol per demanar polítiques energètiques equilibrades al territori. Sis entitats del Camp de Tarragona i el Penedès han carregat contra la instal·lació de línies d'alta tensió perquè consideren que danyen l'entorn natural.



Les entitats han criticat la instal·lació de línies d'alta tensió

La seva proposta és que la transició sigui liderada per les administracions locals, per tal que pugui ser equilibrada territorialment. "A Tarragona, hi ha comarques autosuficients energèticament, però com que l'energia està gestionada per privats, es ven a l'exterior", ha assenyalat Judit Cañís, membre de NO a la MAT a Catalunya.

Altres entitats ecologistes que han participat en les diverses mobilitzacions arreu del territori espanyol són, per exemple, Aturem Hard Rock, Preservem l'Anoia, Salvem lo Pallars, Plataforma El Juncar Es Vida o la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa.