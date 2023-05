Un estudi de la UB desmunta que un nou parc eòlic a les Terres de l'Ebre generi riquesa i ocupació

Un estudi de la Universitat de Barcelona (UB) conclou que el projecte de parc eòlic de l'Amelltó, al Perelló i l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) suposaria pèrdues de prop de 7 milions, com a mínim, per a veïns i empreses de la zona. Amb la quantificació de l'impacte econòmic i demogràfic, l'estudi també desmunta els arguments de les promotores de renovables sobre la creació de riquesa i llocs de treball.

A l'àrea d'impacte de l'Ametlló (2.500 metres de radi) hi ha més d'un miler d'habitatges, amb 220 veïns amb primera residència. El 70% asseguren que marxaran si es fa la central eòlica, com també tancaran la meitat de les 65 activitats econòmiques i es destruiran un 60% dels 130 llocs de treball que generen.

La recerca l'han fet els professors Jordi Vilaseca i Lluís Franco, del departament d'Economia Aplicada de la Facultat d'Econòmiques de la UB, i és "molt innovador", com ha apuntat el portaveu de l'associació Cova de la Masa -entitat que ha encarregat l'informe-, David Roselló, també perquè s'ha fet a iniciativa de la ciutadania.

Com ha recordat el representant de l'entitat, "administracions i promotors, per legitimar els projectes que trituren el territori", han repetit "constantment" els beneficis que obtenen els municipis on s'instal·len. "Ara podem dir que no és cert, i amb tota seguretat", ha sentenciat. Aquest dimecres al matí, han lliurat l'estudi al delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó.

Més impacte que beneficis

Segons la recerca, l'impacte econòmic dels veïns i empreses és molt més rellevant que la que poden tenir les centrals d'energia. Roselló ha posat com a exemple l'experiència del municipi del Perelló, on hi ha una setantena de molins de vent actius des de fa dècades. Segons apunten des de Cova de la Masa, el consistori ingressa una mica més de 200.000 euros anuals i els llocs de treball que generen els parcs eòlics "es poden comptar amb els dits d'una mà".

Si el projecte eòlic tira endavant els habitatges de la zona perdrien més d'un 18% del seu valor patrimonial - calculat amb criteris "conservacionistes"-. L'afectació en els 72 habitatges més afectats se situa entre els 5.928.922 euros i els 6.979.968 euros, mentre que els autors recorden que les cases existents superen el miler i l'impacte pot ser enormement superior. Al valor patrimonial s'ha d'afegir "la pèrdua d'atractiu" com a lloc de residència i creació d'empreses.

L'entitat Cova de la Masa es va constituir per defensar el patrimoni natural, històric i cultural de l'Ametlla de Mar i el Perelló, quan es va fer públic el projecte de l'Ametlló, que planteja una central eòlica de 36 MW de potència i 10 aerogeneradors de fins a 180 metres d'altura en diferents partides, com les Planes i les Vinyasses.