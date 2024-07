Protesta a Barcelona per la mort de les dues germanes que havien de ser desnonades: "No és suïcidi, és assassinat"

Centenars de persones s'han concentrat aquest dimarts a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona arran del suïcidi dilluns de dues germanes hores abans que fossin desnonades del pis on vivien al carrer Navas de Tolosa. "No són suïcidis, són assassinats", cridaven els participants a la protesta.

Els assistents han denunciat un "sistema criminal" que "provoca desesperació" a les famílies que "pateixen" una ordre de desnonament, segons ha explicat a l'ACN Juanjo Ramón, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). L'activista ha exigit a l'administració "mesures per canviar aquest drama estructural" i ha lamentat que Catalunya continuï sent el territori amb més desnonaments -calculen que 32 al dia- malgrat tenir la llei "més garantista d'Europa".

"Per a nosaltres no són suïcidis, són assassinats, perquè hi ha culpables directes que provoquen que la gent prefereixi perdre la vida abans que perdre l'habitatge", ha continuat Ramón. També ha demanat més implicació de l'administració -ha interpel·lat a les tres al seu parer directament afectades en aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Govern estatal- perquè "lleis com la catalana antidesnonaments salven vides".

"Ho porta fent nou anys", ha afegit. "Si hi hagués una aplicació ferma i contundent de les administracions podríem evitar l'allau de desnonaments i situacions tan dramàtiques com la d'ahir", ha reflexionat.

Crida a una "tasca conjunta" de les administracions

Delia Cerare, portaveu de la PAH a Barcelona, ha afegit, al seu torn, que cal que hi hagi una tasca "conjunta" de les administracions i les entitats socials per evitar situacions com aquestes. Mentrestant, alguns activistes encenien espelmes en record de les dues germanes mortes dilluns al carrer Navas de Tolosa.

Cerare ha explicat que les dues dones estaven "en una situació emocional molt vulnerable" perquè havien perdut la mare feia poc i "se sentien molt soles". Per això ha fet una crida a que famílies que puguin estar en aquesta situació "no passin el procés soles".

De la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, ha considerat que la mort de les dues germanes és "la imatge més crua d'una realitat molt dolorosa i estesa al país" que té a veure, al seu parer, "amb la manca de garantia del dret a l'habitatge".

Aragonès ha denunciat que la situació ha estat generada per les "polítiques d'habitatge que hem tingut fins ara", que segons ha dit no s'han destinat a assegurar el dret a l'habitatge "sinó el negoci d'especuladors i rendistes".

La mort de les dues germanes, ha afegit, és "la punta de l'iceberg d'una realitat més estesa a la qual no s'està posant remei", perquè "no es pot intentar casar els interessos i garantir alhora el negoci dels qui fan benefici amb l'habitatge i el dret a l'habitatge de la població", ha reblat.