PSC i Junts coincideixen a criticar el discurs d'Aragonès, que veuen "partidista"

El discurs institucional que el president del Govern, Pere Aragonès, va pronunciar per Sant Esteve i en què va plantejar que durant l'any vinent es tanqui una proposta catalana d'Acord de Claredat, com a pas previ a negociar un referèndum pactat d'independència, no ha agradat a cap de les dues grans formacions de l'oposició.

Tant PSC com Junts per Catalunya l'han refusat durant aquest dimarts i han coincidit a titllar de "partidista" la intervenció d'Aragonès. Amb tot, sobre la qüestió nacional el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reiterat que el president del Govern sap que el referèndum "no es farà", mentre que els principals dirigents de Junts veuen poc ambiciosa la proposta.

En una entrevista a la Ser Catalunya, Illa ha opinat que Aragonès no hauria d'haver fet un discurs "polític". "No em va agradar. No es dirigia a tots els catalans ni va buscar punts d'unitat". El líder socialista ha argumentat que "no va trobar encertades" les paraules d'Aragonès, i que un missatge així l'hauria d'haver fet al Parlament, i no a la televisió quan s'adreça a tota la societat. Sobre el referèndum ha reiterat la coneguda posició del PSC -i del PSOE-, que és insistir en què "no se celebrarà".

Turull: "Cal un acord de claredat sobre cap on vol portar el país"

Al seu torn, en una intervenció des de Vic, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha comentat que "ens va sorprendre i decebre, semblava més el discurs del president d'un partit que d'un país". Turull ha subratllat que Aragonès ha fet un "gir" a l'estratègia del 52% de l'independentisme per "fer bona" l'estratègia del PSOE a Catalunya. Turull ha apuntat que el president "demanava l'adhesió a una estratègia de partit", en comptes de fer un discurs "ambiciós i potent" des del punt de vista econòmic, social i nacional. "Cal un acord de claredat sobre cap on vol portar el país", ha reclamat el secretari general de Junts.

Finalment, l'exconseller també ha destacat que el seu partit ha fet una "proposta seriosa" sobre els pressupostos, i ha afegit que espera que Aragonès no demani "adhesió" al seu projecte pressupostari -que compta ja amb l'aval dels comuns- sinó que "negociï i accepti" les propostes de Junts. El PSC també comunicarà els propers dies la seva posició sobre les negociacions dels comptes.