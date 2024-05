El PSC, Junts i ERC tomben que Aragonès comparegui a la Diputació Permanent pel Hard Rock

El PSC, Junts i ERC han rebutjat que en la pròxima sessió de la Diputació Permanent del Parlament es voti la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per donar explicacions sobre el Hard Rock. Es tracta d'una petició que la CUP i els comuns van registrar després de fer-se públic que el Govern va renovar el compromís amb el macroprojecte només 30 minuts abans de fer-se públic l'acord amb el PSC per als pressupostos.

Els comuns no van ser presents a la reunió de representants de grups parlamentaris d'aquest dimarts, ja que l'única representant que tenen a la Diputació Permanent és Jéssica Albiach, també candidata a les eleccions. Amb tot, els vots dels comuns no haguessin sigut suficients per canviar la decisió.

Albiach ha argumentat aquest dimecres que "no té el do de la ubiqüitat" i ha afegit que sabien que la votació es perdria perquè PSC, ERC i Junts hi votarien en contra. Així doncs, no tenia possibilitats de prosperar la seva petició i la de la CUP d'incorporar a l'ordre del dia de la pròxima Diputació Permanent que es voti si Aragonès ha de donar explicacions pel Hard Rock.

Votació de decrets pendents

Aquest dimarts sí que es va acordar que en la pròxima sessió de la Diputació Permanent, que serà el 22 o 23 de maig, es debatran i votaran els últims tres decrets que ha aprovat el Govern: el decret 4/ 2024 del 16 d'abril que deixa en mans dels ajuntaments que puguin obrir piscines públiques i privades a la ciutadania com a refugis climàtics; el decret 5/2024 de 24 d'abril pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari afectat per la sequera; i el decret 6/2024 de 24 d'abril que regula els lloguers temporals d'habitatges.