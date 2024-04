El Govern va renovar el seu compromís amb el Hard Rock mitja hora abans de pactar els pressupostos amb el PSC

El Govern va renovar el seu compromís amb el projecte del Hard Rock el 27 de febrer, tot just mitja hora abans de tancar l'acord de pressupostos amb el PSC. Segons ha avançat la Directa i ha pogut constatar l'ACN, aquell dia l'executiu va fer un Acord de Govern que consta de dos punts.

En el primer s'anul·la l'Acord de Govern del 15 de desembre del 2020 pel qual s'ordenava a l'Incasòl l'adquisició dels terrenys on s'ha d'ubicar el complex per 120 milions a Criteria Caixa per, després, vendre'ls pel mateix preu a BCN IR 3 SAU, l'empresa promotora de Hard Rock. En el segon, es manté l'encàrrec a l'Incasòl "per tal que formalitzi amb les parts els acords privats i públics que corresponguin per tal d'adquirir i amb posterioritat alienar" els terrenys.

Aquest canvi busca donar garanties al projecte i blindar-lo de cara a futures denúncies de col·lectius com la plataforma opositora Aturem el Hard Rock. A més a més, permetrà a la companyia que agrupa les participades de CaixaBank demanar més diners per la venda dels terrenys.

Tot i que no va aparèixer explícitament en l'acord pressupostari amb el PSC -sí que va fer-ho l'any abans-, l'impuls del complex de l'oci i el joc era una de les exigències dels de Salvador Illa per donar suport al projecte. Alhora, també va ser l'argument utilitzat pels Comuns per tombar els comptes en rebuig al Hard Rock i propiciar l'avançament electoral.

Sense informar els mitjans

Aquest Acord de Govern no es va mencionar a la roda de premsa posterior ni es va facilitar als mitjans de comunicació, com es fa habitualment. Únicament es va penjar en el portal de dades obertes de la Generalitat. El document el va signar el secretari del Govern, Xavier Bernadí, a les 15.31.

El Hard Rock és un projecte que s'arrossega des de fa més d'una dècada i que el 2020 va veure com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en tombava parcialment el pla director urbanístic (PDU), un tràmit imprescindible perquè tiri endavant. Després de ser reformulat, el PDU encara no ha rebut l'aprovació definitiva que depèn, entre d'altres qüestions, d'un informe favorable del departament de Medi Ambient de la Generalitat, que el 2022 va ser negatiu.

La CUP ja ha reaccionat a la informació i segons la seva número dos per Barcelona a les eleccions del 12-M, Laure Vega, és un fet "molt greu" que es renovés el compromís amb Hard Rock en plena negociació pressupostària. "Nosaltres vam negociar aquests pressupostos i no en vam tenir constància", ha assegurat en una entrevista a RTVE.