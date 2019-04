Remuntada socialista a Catalunya. Com pronosticaven les enquestes, l’efecte Sánchez ha fet revifar el PSC després de deu anys de davallada, tot i que no aconsegueixen superar el protagonista de la jornada, ERC. En total, el PSC aporta 12 escons al Congrés dels Diputats, el que suposa una pujada de fins a cinc diputats respecte a les eleccions de 2016, i queda en primera posició a la província de Barcelona, mentre que a Tarragona ocupa el segon lloc i a Lleida i Girona, el tercer.



L’últim èxit electoral dels socialistes data del 2008, quan el PSC va guanyar les amb uns còmodes 25 escons. Poc queda del bipartidisme en clau catalana que es repartien CiU i els socialistes i que va quedar desterrat amb la candidatura de Carme Chacón, que tocava fons les passades eleccions amb només 7 diputats. Ara, la primera victòria d’ERC en unes generals no amarga els resultats d’un partit que torna a la primera línia de la política catalana amb Meritxell Batet com a cap de llista per Barcelona, però, sobretot, amb Pedro Sánchez al capdavant.



Els socialistes han aconseguit mobilitzar el vot cap al projecte de Sánchez després de setmanes de prudència. Tot i els bons pronòstics a les enquestes, al PSC no les tenien totes, amb l’experiència a Andalusia molt present. I la confirmació ha passat per recuperar els grans feus del socialisme, que el 2016 van caure en mans d’En Comú Podem. En són exemple Santa Coloma de Gramenet, on aconsegueixen ser la primera força a més de 17 punts percentuals dels comuns; o a l’Hospitalet de Llobregat, on l'ordre es repeteix amb més del 35% dels vots a favor dels socialistes. La llista de municipis que renuncien a la candidatura de Jaume Asens per anar al PSC s'estén per la perifèria de Barcelona. El cinturó roig torna a tenyir-se de vermell.



L’alta participació també ha estat l’altra notícia de la jornada. Amb més d'un 77%, Catalunya ha batut rècords en vots comptabilitzats. En gran part, gràcies als municipis de l’independentisme que han mobilitzat el seu vot, a diferència d’altres eleccions generals, i d’on ERC ha begut. Tot i que l’electorat socialista sí que acostuma a votar en clau estatal, bé sabien al PSC que l’abstencionisme no beneficiaria el bloc de les esquerres. En aquesta línia, la campanya de Meritxell Batet ha centrat gran part dels mítings en combatre-la: "Ho tenim a tocar, però encara no ho tenim. No badem. No perdem ni un segon, ni un minut. A per totes, per la continuïtat d’un govern socialista i dialogant presidit per Pedro Sánchez”, deia Miquel Iceta, secretari general del partit, durant el gran acte a la Vall d’Hebrón de Barcelona del passat dijous.



"L'extrema dreta no formarà part d'un Govern"



La satisfacció s'ha fet palesa en la compareixença de Meritxell Batet, que no ha sortit a valorar els resultats fins que la victòria ha estat clara. "Hem tornat a guanyar les eleccions generals i Pedro Sánchez seguirà sent president del Govern espanyol", ha celebrat des del faristol de la seu socialista al barri del Poblenou, a Barcelona.



En una breu declaració, Batet ha volgut agrair a l'electorat que ha apostat pel PSC, "a tot aquell que ho ha fet per primera vegada" i a tots "els que heu decidit tornar a confiar en aquest partit", deia, conscient del retorn de vots socialistes que han deixat de banda un Jaume Asens que no ha convençut. La candidata ha posat xifres a l'escalada socialista: 350.000 vots, cinc escons més, i el doble del resultat de 2016 a Barcelona, guanyant en cinc dels deu districtes, tot i que la victòria també ha estat per ERC.



La candidata també ha entrat a valorar els resultats de l'oposició. Després de felicitar ERC, en declaracions a mitjans també ha celebrat que el PP, Ciutadans i Vox no puguin formar govern: "Les tres dretes no sumen, i l'extrema dreta no formarà part d'un Govern al nostre país".



En definitiva, una jornada satisfactòria pel PSC, que s'ha viscut amb alegria tèbia des de la seu de Barcelona: pocs militants i simpatitzants seguint el directe, presència escassa dels protagonistes, i tot el focus centralitzat en la victòria sanchista de Madrid i en el color groc que tenyeix Catalunya.