El pavelló de la Vall d’Hebron ha estat l’escenari del gran acte de campanya del PSC, amb la presència el president espanyol, Pedro Sánchez. “Ho tenim a tocar”, “Estamos muy cerca”, resaven les pancartes gegants de l’atrezzo del pavelló. A tres dies de les eleccions generals d’aquest 28 d’abril, la candidatura de Pedro Sánchez, amb Meritxell Batet al capdavant de la llista del PSC, arriba amb bona salut. També amb el fantasma de l’abstencionisme ben present, les sacsejades d’una campanya especialment bel·ligerant i una incògnita, tèbiament tractada per Sánchez durant el debat d’Atresmedia: pactarà el PSOE un executiu amb Ciutadans?



A les graderies del poliesportiu, banderes del PSC, de la Unió Europea i senyeres onejant de mà de la vella guàrdia del partit que omple l’espai. No ocupa la mateixa franja d’edat l’espai reservat darrere dels parlamentaris, on hi seu la joventut del partit. El més aplaudit ha estat, lògicament, un Pedro Sánchez al que totes les enquestes assenyalen com a guanyador diumenge. Una altra cosa és que l'aritmètica li permti governar.



Sánchez ha reivindicat la via del diàleg per resoldre el conflicte català: “Som l’únic partit que defensem l’Estat de les autonomies i la convivència”, ha dit davant els 4.000 assistents que omplien el pavelló de la Vall d’Hebron. El candidat socialista ha demanat als independentistes que “deixin de mentir” a la ciutadania amb un projecte que “no és possible”, alhora que també ha criticat a “les dretes” que “utilitzen la confrontació territorial”: “Em vaig donar a conèixer amb el ‘no és no’. I a ells els dic, també a tots els catalans, mai és mai. Mai hi haurà referèndum i mai hi haurà independència”, ha afirmat amb contundència.



En temps de campanya, no hi ha lloc per a les demandes que l’independentisme ha llençat al candidat socialista des dels primers dies per possibilitar la seva investidura, en cas que necessitin els seus vots. L’altra carta retòrica molt repetida durant aquests dies, el discurs contra l’abstencionisme: “Vull demanar el vot d’Unidas Podemos pel PSOE, el vot de Ciudadanos pel PSOE, i l’abstenció, pel PSOE. En aquesta causa que és garantir que Espanya avanci necessitem tots els vots”, deia Sánchez.



A més, ha dedicat gran part del seu discurs a destacar algunes de les mesures estrella impulsades durant els deu mesos de govern, com ara l’augment del permís de paternitat o l’augment del salari mínim interprofessional. Cap paraula en referència a la defensa de la memòria històrica, el que havia semblat fins aquest 28 d’abril que era punta de llança del govern.

Per la seva banda, la cap de llista del PSC, Meritxell Batet, amb el debat de TV3 d’aquest dimecres al vespre ben present, ha dedicat part del seu discurs a criticar els posicionaments de la dreta durant la campanya: “Ahir li vaig dir a Arrimadas. A la nostra Espanya, ella hi cap, i a la d’ella, no hi cabem nosaltres”. Batet també ha dedicat unes paraules a contradir el polèmic missatge de la candidata popular Cayetana Álvarez de los Cobos sobre el consentiment: “Algunes neguen que hi hagi inseguretat per a les dones, neguen la violència de gènere, que hi hagi manades per a les nits. No volem una Espanya negacionista”.



Durant el torn de Miquel Iceta, el primer secretari del partit, ha volgut fer una crida a la mobilització: “Ho tenim a tocar, però encara no ho tenim. No badem. No perdem ni un segon, ni un minut. A per totes, per la continuïtat d’un govern socialista i dialogant presidit per Pedro Sánchez”. Iceta ha fet una crida a “concentrar el màxim de vots progressistes” i ha reivindicat a Sánchez com a l’alternativa a l’extrema dreta: “Perdoneu que escombri cap a casa. Jo no vull tornar a l’armari. No volem tornar enrere”. A més, el líder del partit també ha agraït la presència a la Vall d’Hebron de l’actriu Rosa María Sardà, qui durant els últims anys ha mantingut posicions molt crítiques amb l’independentisme i contra els presos polítics.

Del 28 d'abril al 26 de maig

A només tres dies de les eleccions generals, els actes de campanya ja miren cap al 26 de maig, datala de les municipals. Per aquest motiu, l’encarregat d’encetar els parlaments ha estat Jaume Collboni, qui té com a adversari principal l’espai dels comuns i la seva pedra angular: l’Ajuntament d’Ada Colau. “L’alcaldia ha caigut en mans d’algú que no ha sabut governar-la, que no ha sabut sumar, dialogar i governar”, ha dit Collboni.