El PSOE i el PP tanquen un acord per renovar el CGPJ després de cinc anys bloquejat per la dreta

El Partit Popular ha acceptat posar fi a més de cinc anys de bloqueig del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El PP i el PSOE han tancat un acord aquest dimarts a Brussel·les pel qual es procedeix a "la immediata renovació del CGPJ, tal com recomana la Comissió Europea en el seu Informe sobre l'Estat de Dret relatiu a Espanya de 2022 i 2023".

També s'ha acordat "presentar una proposició de llei orgànica que reforçarà la independència del Poder Judicial, tal com recomana la Comissió Europea". Totes dues qüestions seran confirmades en la mateixa sessió plenària del Congrés dels Diputats, el juliol.

"El PSOE està plenament satisfet amb aquest acord. Hem estat

cinc anys intentant que el PP complís la Constitució i, més

de 2.000 dies i 35 excuses diferents després, ho hem aconseguit. Esperem que aquest acord contribueixi a més a millorar el clima

polític del país en subratllar la utilitat d'una política útil basada en el diàleg i els acords totalment oposada a les formes i les

estratègies de la ultradreta", han traslladat fonts de la direcció socialista.

Per als socialistes, és important l'ordre d'aquest acord. És a dir, es renova amb la llei vigent. També s'evita, segons les fonts consultades, qualsevol reforma de tipus corporatiu en l'elecció dels vocals que perpetués la majoria conservadora. Per a l'èxit ha estat fonamental la pressió de la carrera judicial, la mediació de la Comissió Europea i l'ultimàtum del president del Govern estatal, segons la lectura de Ferraz.

A més, l'acord inclou cobrir la vacant pendent del Tribunal Constitucional (TC) que, a proposta del PP al Senat, ocuparà José María Macías, actual vocal del CGPJ, segons han informat fonts de Gènova.

"L'acord garanteix una composició absolutament equilibrada del CGPJ, que comptarà amb vint nous integrants amb trajectòries acreditades i una solidesa formativa fos de tot dubte", han celebrat al PP. "Ho hem aconseguit", traslladen fonts del partit. El PSOE i el PP també han pactat ja els noms dels vint vocals del nou Consell.

La qüestió central de l'acord és que la proposició de llei, segons el PP, encarrega als nous integrants del Consell "la redacció d'un projecte de llei que reformi el mètode d'elecció d'integrants en l'òrgan de govern dels jutges que tingui en compte les exigències de la Comissió europea i les seves recomanacions sobre l'Estat de Dret als països membres". "Aquest text haurà d'incloure, de manera expressa, un nou model de participació directa i de votació perquè els jutges puguin triar als seus representants en el CGPJ", apunten.

A més, l'acord implica també la prohibició expressa que un ministre pugui ser fiscal general de l'Estat, així com que totes les decisions s'adoptin per majoria reforçada (de tres cinquens). Un altre punt del pacte és que seran els nous vocals del Consell els que triïn al magistrat que presideixi el Tribunal Suprem. Ho faran per un mínim de 12 vots a favor i sense candidats suggerits per part dels partits polítics.

"Els criteris d'idoneïtat fixats per a aquest nou CGPJ són els incorporats al Pla de Qualitat Institucional presentat per Alberto Núñez Feijóo a Cadis al gener de 2023. Estaran incorporats a la nova llei però seran d'obligat compliment ja per a la present renovació d'integrants del Consell", asseguren en el PP.

Pons i Bolaños a Brussel·les

L'acord ha estat anunciat per tots dos partits després d'una reunió a Brussel·les entre els negociadors, Félix Bolaños, pels socialistes, i Esteban González Pons, pels populars. Al costat d'ells ha estat la vicepresidenta de la Comissió Europea, Věra Jourová. Els dos han procedit a signar el document abans d'oferir declaracions davant els mitjans.

"Avui la justícia espanyola és més independent que ahir", ha proclamat Pons. "L'acord està garantit per la Comissió Europea. Per al PP és molt important comptar amb aquesta garantia, sense ella no hauríem signat", ha afegit. El dirigent del PP ha tingut paraules d'agraïment per a aquesta mediació, així com al mateix Bolaños pel seu treball aquests dos últims anys. "És gairebé el principi d'una amistat", ha dit Pons.

"Amb gran alegria podem dir que ja hi ha un acord entre el PSOE i PP per renovar el CGPJ. Posa fi a una anomalia constitucional. Retorna la normalitat a un poder de l'Estat. Avui és un gran dia per a la nostra democràcia i per a la justícia", ha destacat, per part seva, Bolaños. El ministre de Presidència i Justícia ha destacat que des d'avui els tres poders de l'Estat funcionen "amb normalitat institucional".