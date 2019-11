La Diputació Permanent del Congrés ha convalidat el decret de mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions gràcies al suport que brindarà el PP a la llei del Govern espanyol. La reforma ha rebut aquest dimecres nombroses crítiques per part de tots els grups durant la sessió de la Cambra Baixa, ja que la majoria dels partits consideren que atempta contra drets i llibertats en l'àmbit digital.



Mentre que grups com a ERC, Bildu, JxCat o el PNB han votat en contra, Unidas Podemos s'ha abstingut, ja que fonts de la formació asseguren que el PSOE s'ha compromès a "prendre nota" de les esmenes proposades pels d'Iglesias durant la sessió de la Diputació Permanent. Ciutadans també ha votat a favor de la norma.

El decret arribava a la Cambra envoltat d'una gran polèmica, ja que des dels partits catalans i altres grups es considera que la seva aplicació suposa, de facto, un "estat d'excepció digital" que posa en risc drets fonamentals com la llibertat d'expressió. També des d'associacions d'internautes s'ha advertit que la norma podria afectar les llibertats en l'entorn digital.



L'encarregada de defensar el decret al Congrés ha estat la ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, que ha explicat que l'objectiu de les mesures és el de garantir "un punt d'equilibri adequat entre l'avanç tecnològic i la seguretat dels ciutadans, perquè puguem estar segurs que les dades no puguin ser utilitzades en contra nostra en fenòmens de desinformació que tots coneixem".



El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va anunciar l'elaboració del decret en el seu moment com una bateria de mesures per "frenar la república digital catalana", i va assegurar que s'estava "violentant l'Estat" en l'àmbit digital. Un discurs que contrasta en gran manera amb la intervenció de Calviño en la Diputació Permanent, que sempre s'ha referit a la "seguretat digital" com l'únic objectiu de les reformes i que en cap moment l'ha relacionat amb el conflicte català.

La portaveu del PP Ana Belén Vázquez ha avançat que el seu grup votaria a favor del decret però ha criticat a la ministra que "no anomeni les coses pel seu nom" i que l'objectiu és "frenar la república digital". "Produeix indignitat que sigui el PP el que estigui al costat de Govern per un problema d'inseguretat a Catalunya", ha dit la diputada conservadora. Ciutadans, que també votarà a favor, ha qualificat la norma de "nyap legislatiu".



La resta de grups de la Cambra ha criticat amb duresa les mesures del Govern espanyol, qualificant el decret com "un estat d'excepció digital" o la "llei Corcuera digital". "Amb les seves lleis mordassa ompliran les presons d'activistes i dissidents a la mateixa velocitat que omplen les institucions de feixistes. El PSOE se suma a l'estratègia repressiva de les lleis mordassa. No poden frenar la nostra indignació per decret", ha advertit la diputada d'ERC Montserrat Bassa, que, no obstant això ha tornat a oferir diàleg als socialistes "quan vulguin fer política de debò i estiguin disposats a asseure's".

JxCat: És un "cop d'estat digital"



La portaveu de JxCat en el Congrés, Laura Borràs, ha qualificat el decret de "cop d'estat digital" i ha anunciat que "es passa de la llei de la puntada a la porta a la llei de la puntada al servidor". El diputat del PNB Mikel Legarda ha lamentat que la llei posi en la diana a les "administracions públiques", ja que, al seu judici, l'objectiu és vigilar-les en l'entorn digital. "Sembla que el perill per a la seguretat nacional són les Administracions Públiques i no alguns particulars que utilitzen les mateixes tecnologies, és el món al revés".



"És una nova retallada de llibertats i un pas enrere en drets, un exemple de com a aquest Govern en funcions es passa cap a postures reaccionàries quan es parla del problema territorial", ha denunciat la portaveu de Bildu a la Cambra, Mertxe Aizpurua. També des d'Unidas Podemos, el diputat Antón Gómez-Reino ha advertit de la falta de garanties del decret que, entre altres mesures, permet al Govern espanyol intervenir telecomunicacions i xarxes digitals sense autorització judicial.



"Aquesta mesura pot generar una recentralització digital perillosa. Presentem la nostra disconformitat i demandem la introducció d'un mecanisme judicial per augmentar les garanties. Totes les retallades de llibertats a Internet deriven en retallada de llibertats al carrer", ha conclòs Gómez-Reino. El Grup confederal s'abstindrà després que la ministra s'hagi compromès a introduir esmenes al decret, encara que aquestes possibles esmenes hauran d'esperar fins a la pròxima legislatura. La llei està en vigor des del dia 6 de novembre.