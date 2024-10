Puigdemont imposa el seu lideratge a Junts amb rotunditat: "Deixem de resistir i passem a l'ofensiva per Catalunya"

Després de tres jornades de debat per definir una nova fulla de ruta i reconfigurar l'organització del partit, Junts ha culminat aquest diumenge el seu congrés nacional a Calella (Maresme) de la manera més previsible: Carles Puigdemont ha recuperat la presidència de la formació que, de facto, mai havia deixat de pilotar.

L'única candidatura, formada per 29 persones de la més estreta confiança del líder a l'exili, ha estat avalada amb un 90,18% dels vots a favor. La participació, però, ha estat més aviat baixa: només un 43,86% de la militància s'ha pronunciat. És evident que la llista "tancada i bloquejada" per "evitar els vots de càstig" ha desincentivat les bases.

Al costat de Puigdemont en el lloc de comandament, Jordi Turull revalida el seu càrrec com a secretari general, que ostenta des de l'any 2022. A les vicepresidències, Míriam Nogueras, Josep Rius, Antoni Castellà i Mònica Sales.

Set anys de la declaració unilateral d'independència

En el setè aniversari de la declaració unilateral d'independència (DUI), Puigdemont ha encoratjat el partit i els seus militants a "deixar de resistir" i a "passar a l'ofensiva per Catalunya". L'octubre de 2017, ha dit, va començar un "camí incert" i, tanmateix, "irrenunciable" per assolir "el benestar i la prosperitat de la nació".

Puigdemont vol un "país millor" i una "societat democràticament sana que l'Estat espanyol ha demostrat que no pot garantir". I per aconseguir-ho, cal ser "responsables" i assumir que s'ha obert una nova etapa política marcada per l'independentisme "dividit", per un partit socialista que exerceix un "monopoli asfixiant en les institucions" i amb el president de la Generalitat "més hostil i espanyolista de la història". Segons el líder de Junts, el partit socialista no va respectar una "llei tan sagrada" com la democràcia i ha tret "profit" de la repressió.

En aquest sentit, Puigdemont ha afegit: "Depèn de nosaltres que el país faci front a la repressió i que els exiliats puguin tornar definitivament a casa. Depèn de nosaltres que acabem la feina que vam començar l'octubre del 2017, depèn de nosaltres que torni la millor Catalunya".

Turull, per la seva part, ha defensat la "validesa" de la DUI i ha reivindicat el compromís de la seva formació per fer efectiu el mandat del poble català. "No ens farem arronsarem davant de Madrid, al Congrés no estem casats amb ningú, només amb Catalunya", ha sentenciat.

Nació, progrés, llibertat i independència

L'objectiu d'aquest congrés, segons Puigdemont, ha estat forjar una "eina" per ser el més "eficaços" possible per Catalunya. "El partit havia de preparar-se a nivell organitzatiu per sortir amb una proposta ambiciosa", ha afirmat. "Nació, progrés, llibertat i independència" no només eren el lema de la trobada, sinó també els quatre pilars que Junts aspira a consolidar, eixos que només assoliran el seu màxim potencial si avancen de forma conjunta.

En aquesta línia, Turull ha afirmat que Junts vol "fer política perquè les coses vagin bé", no per "quedar bé". Tots dos líders han conclòs els seus discursos a la Fàbrica Llobet de Calella entre forts aplaudiments del públic i crits d'independència.

Aprovades les ponències gairebé per unanimitat

A més de renovar lideratges, el congrés nacional ha servit per traçar les línies estratègiques i consolidar la cohesió interna del partit en una nova etapa política a Catalunya. Aquest migdia, els delegats de Junts han aprovat gairebé per unanimitat les tres ponències presentades, que van arribar a la darrera jornada sense esmenes vives.

El document sobre estratègia i acció política, titulat "Esperança i alternativa", ha estat recolzat amb un contundent 99% dels vots. La mateixa acceptació ha tingut la ponència que detalla els reptes, oportunitats i propostes per construir el "país que volen". Finalment, el tercer document, centrat en l'organització i el funcionament intern del partit, ha rebut llum verda amb un suport del 93%, una mica inferior, però igualment sòlid.

A la jornada final del congrés han assistit diverses personalitats destacades, entre elles el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové; el president del PNB, Andoni Ortúzar; Jon Inarritu, de Bildu; i Rubén Cela, en representació del BNG. També s'ha comptat amb la presència de líders d'entitats independentistes i representants sindicals, així com figures històriques de Junts, com l'expresident Artur Mas i l'exdiputat Quim Forn, que ha estat rebut amb una càlida ovació del públic.