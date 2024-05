Puigdemont, sobre l'amnistia: "L'Estat espanyol corregeix un error" 

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha manifestat que la llei d'amnistia aprovada aquest dijous al Congrés dels Diputats "corregeix un error" que permet una negociació entre Catalunya i l'Estat "des d'una certa igualtat de condicions i sense l'amenaça de la repressió".

En un missatge institucional emès a través de les seves xarxes, el fins ara eurodiputat de Junts ha defensat que l'amnistia és la prova que "cal mantenir la posició i saber aprofitar les oportunitats". Si bé Puigdemont ha reconegut que el camí que li queda per recórrer a la llei "no és precisament un camí de roses", ha subratllat que avui "s'han tret les espines dels peus que impedien avançar".

Que hi haurà sectors que intentaran torpedinar l'aplicació de l'amnistia a tots els seus potencials beneficiaris s'ha evidenciat aquest mateix dijous, ja que els fiscals del judici del Procés no veuen viable aplicar-la a la malversació. Un posicionament que afectaria Puigdemont, però també el president d'ERC, Oriol Junqueras, i exconsellers com Lluís Puig, Toni Comín, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva.

En el cas de Puigdemont, directament, els fiscals pretenen que d'aquesta manera no s'aixequi l'ordre de detenció contra ell si torna a l'Estat espanyol un cop s'apliqui l'amnistia.

La veu com un "fet històric"

En línia amb les declaracions d'altres dirigents independentistes, l'expresident ha qualificat l'aprovació de "fet històric" en el "llarg combat existent i no resolt entre Catalunya i l'Estat". En el seu discurs, Puigdemont ha destacat que l'amnistia és una voluntat dels catalans "expressada a través del seu Parlament" i que representa "legítimament el poble de Catalunya". Al mateix temps, ha volgut recordar que fa menys d'un any el PSOE "es negava en rodó i descartava l'amnistia de manera rotunda".

"Allò que fa possible que el Congrés hagi votat a favor d'aquesta llei no és ni la voluntat dels partits espanyols, ni la d'una part minoritària de la societat catalana; ha estat la voluntat tossuda del poble de Catalunya de fer respectes les seves decisions, allò que alguns definim com mantenir la posició i que permetrà tornar a la política el que no n'havia d'haver sortit mai", ha reivindicat.

Després de fer esment als més de sis anys i mig vivint a l'exili, Puigdemont ha volgut posar en valor la seva lluita des de Brussel·les. "L'estratègia de la mort civil a què ens volien condemnar avui ha estat combatuda amb la nostra força; sense ella, avui no estaríem aquí", ha afirmat. Finalment, l'expresident ha expressat el seu reconeixement als "milers de ciutadans que pateixen la repressió per la seva paciència i comprensió" i a la seva lluita "sempre en la defensa d'un objectiu comú, que és la independència del país".