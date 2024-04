Puigdemont presenta a Elna "una llista transversal" pel 12-M "per culminar la independència"

Carles Puigdemont ha assegurat aquest dissabte que la llista del 12-M que vol encapçalar "va més enllà de Junts" i que "ha d'incorporar perfils i suports d'altres sectors", integrant al planter "nous referents i valors per recuperar la confiança dels conciutadans en les institucions catalanes". Ho ha fet durant l'acte de presentació de la candidatura, celebrat a la ciutat d'Elna (Catalunya Nord), on hi han assistit unes 2.200 persones, segons fonts del patit.



El candidat de Junts a les properes eleccions catalanes ha deixat la Casa de la República a Waterloo (Bèlgica) per traslladar-se a la comarca del Vallespir durant el període de campanya electoral, amb la convicció de "reprendre el camí que la repressió va bloquejar" i per "vestir un projecte de lideratge clar, ambiciós i sense complexos que parli de tu a tu amb l'Estat i que tingui una veu reconeixible internacionalment".



Durant la celebració del Consell Nacional, Junts ha ratificat les llistes del 12-M, després que fossin aprovades per unanimitat aquest divendres per l'Executiva nacional del partit. "Les llistes inclouen l'experiència i expertesa dels qui han liderat la feina parlamentària la darrera legislatura en els diferents àmbits, amb l'objectiu que la feina de futur del grup parlamentari contribueixi a la renovació del debat polític, al treball de propostes que contribueixin a aixecar Catalunya i al compromís amb la culminació del procés d'independència", han indicat des de Junts.

Recordem que la número dos de la candidatura és l'empresària tecnològica Anna Navarro, seguida de l'exconseller Josep Rull, la presidenta del Parlament, Anna Erra, i el president del grup de Junts, Albert Batet.



Culminar la independència, la prioritat de Puigdemont

Durant el seu discurs a Elna, Puigdemont ha assegurat que ha decidit presentar-se a les properes eleccions al parlament perquè no volia "defugir l'oportunitat per comoditat personal" després "d'estar sis anys a l'exili defensant la presidència". Segons ell, el 12-M no només es triarà "qui governa en una autonomia cada dia més inoperant", sinó que caldrà triar "entre els que volen enfonsar la nació i adscriure Catalunya en el concert de les regions espanyoles" o "els que volem acabar la feina perquè Catalunya sigui reconeguda com una regió independent al món".



"No vull que ningú tingui cap dubte, he decidit renunciar a formar part de les llistes de les eleccions al Parlament Europeu per poder sumar els màxims esforços a l'objectiu principal. És el moment de ser-hi. Aquest és la meva prioritat, culminar el procés d'independència", ha sentenciat el candidat de Junts, que no havia notat "tanta il·lusió" des de la candidatura de Junts pel Sí.

Puigdemont ha defensat que la millor opció hagués estat una "candidatura unitària" perquè Junts pel Sí havia estat una "proposta molt poderosa", però és conscient que les circumstàncies no són les mateixes que el 2017 i que no han sabut "corregir" els desacords interns per culminar el Procés. Malgrat tot, l'excap de l'executiu català ha assegurat que no els han "derrotat" i que tenen el "deure d'acordar un referèndum d'autodeterminació" que serà "tan possible com l'amnistia".