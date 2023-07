Una de cada quatre de les incidències per LGTBI-fòbia el 2022 són per agressió física

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) va registrar 237 incidències per situacions discriminatòries a tot Catalunya l'any 2022. Segons el darrer informe sobre l'Estat de l'LGTBI-fòbia presentat aquest dijous, un de cada quatre casos van ser per agressió física.

L'OCH considera "alarmant" que l'agressió física sigui el tipus de discriminació més registrat l'any passat (24,9%), amb 59 casos. L'augment és considerable en comparació al 2021, quan aquests casos representaven un 17% del total. Segueixen les verbals (23,2%), amb 55 casos, i les mostres d'odi i exaltació (20,3%), amb 48 casos, i també hi ha denúncies d'amenaces, assetjament, odi o exaltació o tracte inadequat.

En general, els han anat augmentant en els darrers anys, però el 2022 se n'han registrat un 16,5% menys que els reportats el 2021, quan van ser 284. Això no obstant, el 2022 és el segon any consecutiu en el qual se superen les 200 incidències reportades per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

El president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, considera "molt important" que les polítiques públiques donin respostes "contundents" per revertir l'odi vers les persones LGTBI. Més en un context actual "en què hi ha un perill real que el feixisme i l'augment de l'extrema dreta pugui retallar de forma infame tots els drets i llibertats", ha dit.

I és que l'informe de l'OCH situa l'extrema dreta com a "perill" en la garantia de drets del col·lectiu LGTBI+, específicament la virulència dels discursos d'odi cap al col·lectiu trans, sobretot cap a les dones trans. Entre els riscos associats que situen hi ha una reculada en els drets legals existents o obstaculitzar l'accés de les persones trans a serveis de salut especialitzats.

Pel que fa a mesures, Rodríguez destaca la modificació de la llei catalana 11/2014 que aquest mes de juliol s'aprovarà al Parlament. "Posa davant de tot la reparació de les víctimes i adequar el règim de sancions a la gravetat de les incidències", ha dit. "És importantíssim que tinguin un recorregut dins de les polítiques públiques", ha conclòs.

L'entitat insta als diferents agents institucionals i socials a continuar treballant conjuntament contra l'LGTBI-fòbia, específicament a implementar polítiques, programes i accions. També reclamen que es pugui presentar la denúncia per LGTBI-fòbia en qualsevol comissaria dels Mossos d'Esquadra, garantir l'accés efectiu a la justícia per a les persones LGTBI+ i promoure la sensibilització dels operadors judicials.

Perfils denunciants

Segons les dades de l'OHC, més de dos terços del total de 237 incidències (66,5%) són reportades per homes gais, seguit de dones trans (10,6%), lesbianes (10,1%), no binàries (6,7%), homes trans (2,8%) i persones bisexuals (1,7%). La mitjana d'edat de les persones que ho pateixen i ho comuniquen a l'OCH és de 32,6 anys. Això no obstant, s'ha registrat una incidència procedent d'una persona de més de 61 anys.

Els mesos de 2022 que més incidències han registrat són març, maig i juny, de 27 fins a 33 casos, el que coincideix amb jornades o períodes en què hi ha hagut esdeveniments per visibilitzar el col·lectiu LGTBI. El 40,8% del total d'incidències succeeixen en cap de setmana.

El context presencial en el qual es produeixen els actes discriminatoris i/o agressions és principalment l'espai públic, mentre els àmbits on més incidències s'han registrat són la via pública i internet i xarxes socials. Es registra una davallada percentual en l'àmbit de l'habitatge, i un increment a l'àmbit laboral i en espais d'oci nocturn.