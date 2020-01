Dos dies de tensió, expectació i rebutjos encadenats al Tribunal Suprem. L'alt tribunal ha rebutjat suspendre d'urgència el cessament de president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat autonòmic, acordat per la Junta Electoral Central (JEC) el 3 de gener.



Així, la Sala del Contenciós-Adminstratiu del Suprem ha donat cop de porta aquest divendres a la mesura cautelaríssima sol·licitada per la defensa de Torra, en entendre que no hi ha raons per suspendre la decisió de la JEC. Però aquesta decisió només afecta la suspensió urgent, no el fons del recurs. És a dir, encara no desestima els arguments esgrimits per les defenses per suspendre o no l'acord; només rebutja fer-ho de forma cautelaríssima. Per resoldre la qüestió de fons, el Suprem dona un termini de cinc dies per al·legar a la JEC i a la Fiscalia.

La Sala estima que, tot i l'extensió del recurs -de 94 folis-, la defensa no concreta quines circumstàncies d'especial urgència justifiquen l'adopció d'aquesta mesura, en comptes d'esperar a la resolució normal de la peça. Les al·legacions sobre la suposada il·legalitat o arbitrarietat de la mesura, apunten, afectarien el fons de la qüestió, però no justificarien una suspensió cautelaríssima.



Per sé, la inhabilitació de Torra com a parlamentari no suposa que perdi la seva condició de president: segons la mateixa resolució de la Junta Electoral Central, és el Parlament qui hauria, arribat el cas, de retirar-li aquesta condició.

L'Estatut dicta que la Cambra catalana és qui tria el president, però precisa que ha d'escollir "d'entre els seus membres". Així es recorda també en l'escrit d'al·legacions presentat pel Parlament contra els recursos de PP, Cs i Vox a la JEC, rubricat pel lletrat major de la Cambra, Joan Ridao. Políticament, el Parlament, on les formacions independentistes tenen majoria, va aprovar dissabte passat una resolució en la qual va qualificar de "cop d'Estat" la decisió de la Junta Electoral Central, a més de recolzar a Torra.



D'altra banda, segons Europa Press, la magistrada Pilar Teso s'ha abstingut en aquesta decisió. Teso va ser membre de la JEC que al març de 2019 va ordenar al president que retirés els símbols independentistes.



La decisió del Suprem estava prevista per aquest dijous, però la Sala va decidir retardar-la un dia. Ahir, la mateixa Sala va rebutjar la cautelaríssima reclamada per la defensa del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que demanava suspendre l'acord de la JEC que declarava perduda la seva condició d'eurodiputat.



La JEC va decidir aplicar en els dos casos el principi d'"inelegibilitat sobrevinguda", atès que tots dos han estat condemnats. No obstant això, la condemna d'un any i mig d'inhabilitació a Torra per desobeir l'ordre de la JEC de retirar els llaços grocs en període electoral, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no és ferma.



També el dijous, la sala penal de l'alt tribunal va resoldre que Junqueras no podrà sortir de la presó, ni tan sols perquè viatgi a Estrasburg a prendre possessió de la seva acta d'eurodiputat. La sala que integren els magistrats que van condemnar el líder d'ERC a 13 anys de presó pels delictes de sedició i malversació en el Procés ara esgrimeix que Junqueras no és eurodiputat ni té immunitat, en ser ferma la condemna.



D'altra banda, no es pot descartar que aquest mateix divendres el jutge del Suprem Pablo Llarena es pronunciï sobre les euroordres contra l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín.