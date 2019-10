Les cinc columnes de les Marxes per la Llibertat han arrencat entre les 7h i les 9h d’aquest dimecres en la primera de les tres etapes que han de culminar amb la confluència de les cinc al centre de Barcelona. Les marxes han sortit de Berga, Vic, Tàrrega, Girona i Tarragona i reuneixen milers de persones. Cada marxa recorrerà 100 quilòmetres. Són una de les principals iniciatives conjuntes de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d’Òmnium Cultural en protesta per les condemnes del Tribunal Suprem als dirigents independentistes.



A mesura que avancen, s’hi uneixen més persones. La més nombrosa, de moment, és la Girona, que segons els Mossos d’Esquadra reuneix unes 9.000 persones. La de Tarragona, que acabarà el dia a Vilafranca del Penedès després de passar per Torredembarra i el Vendrell, n’aplega unes 3.000. Entre els assistents, l’alcalde de la capital provincial, Pau Ricomà (ERC), i el conseller de Territori, Damià Calvet. La que ha sortit de Vic en suma més de 5.000. Acabarà la jornada a la Garriga, després de passar per Tona, Centelles, Aiguafreda, Tagament i el Figaró.



⬛️⬜️📷 Espectacular! 💪Riuades de gent per les carreteres! Amb la força de la gent, fem caminar el país! Endavant cap a l’#ObjectiuIndependència pic.twitter.com/MqSjs67kP8 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 16, 2019

La marxa que ha sortit de Berga, i que culminarà aquest dimecres a Manresa després de recórrer part del Berguedà i el Bages, congregat més de dos milers de persones, entre les que hi ha el conseller. Finalment, la que ha partit de Tàrrega, que acabarà la jornada a Igualada després de passar per Cervera i altres municipis, suma també més de 2.000 persones. Les cinc marxes estan provocant afectacions de trànsit per on passen, en vies com la C-17 (Vic), C-16 (Berga). l’A-2 (Tàrrega), l’AP-7 (Girona) o la N-240 (Tarragona).