Renúncia definitiva del Govern a organitzar els Jocs Olímpics d'Hivern

Després d'un any i mig sense novetats per part de l'executiu i del Comitè Olímpic Espanyol (COE), la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha descartat els Jocs per l'actual situació climàtica i escassetat de neu