El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut aquest dimarts a la tarda per valorar l'aprovació dels indults als líders independentistes per part del Consell de Ministres, acompanyat de tot el Govern a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Durant la declaració institucional, el cap de l’Executiu ha recordat que els indults "en cap cas" acaben amb la inhabilitació dels líders polítics independentistes, resolen la situació dels exiliats ni la causa general contra l’independentisme amb centenars de persones pendents de judici. Tot i això, ha reconegut que és una mesura que "ajuda a generar credibilitat en el camí" de la negociació i de la resolució del conflicte. "És l’hora de l’amnistia i d’un referèndum acordat que compti amb l’aval internacional", ha sentenciat.

El Consell de Ministres ha aprovat els indults parcials als presos polítics aquest dimarts. L'Executiu espanyol ha fet efectiva la mesura de gràcia per a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva i Joaquim Forn, després de passar gairebé quatre anys empresonats. El Tribunal Suprem dictarà les excarceracions tan bon punt tingui confirmació oficial del Govern espanyol. S'espera que tots els líders independentistes puguin abandonar la presó abans de Sant Joan.

"Després de tres anys i mig privats injustament de llibertat, els nous líders polítics i socials amb el que compartim un compromís amb el benestar, la prosperitat i llibertat del nostre país sortiran de la presó", ha declarat amb solemnitat a l'inici de la intervenció. Aragonès ha assegurat que els presos polítics surten "amb el cap ben alt" i "amb les idees més clares". "En surten amb el convenciment que és l'hora de respectar la voluntat popular de resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol".

"És l'hora de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació, és l'hora del referèndum acordat"

En aquest sentit, ha recordat que a les eleccions del 14 de febrer l'independentisme va superar per primera vegada el 50% dels vots. Per això, ha insistit que la millor manera de defensar el dret a l'autodeterminació és a través de la via del diàleg, la negociació i l'acord. "És l'hora de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació, és l'hora del referèndum acordat", ha sentenciat.

Ha reconegut que la concessió dels indults, ja que suposen un "reconeixement que les condemnes van ser injustes" i alleugeren tant la situació personal dels presos com la d’una "àmplia majoria de la ciutadania de Catalunya". Ara bé, ha recordat que "en cap cas" acaba amb la inhabilitació dels líders polítics independentistes, resol la situació dels exiliats ni la causa general contra l’independentisme amb centenars de persones pendents de judici.

Amb tot, aquest matí el president del Govern espanyol ha defensat "la grandesa" de la democràcia espanyola, malgrat que el Consell d'Europa hagi qüestionat la sentència de l'1 d'octubre amb una resolució en el qual reclama l'alliberament dels presos polítics, en considerar les penes "desproporcionades", Aragonès ha exigit a l'Estat espanyol que posi "fi a tota la repressió". En aquest sentit, ha insistit al Govern estatal que prengui nota de l'avaluació de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que entre altres coses reclama a l'Estat retirar les demandes d'extradició i que aturés la persecució de representants polítics i servidors públics durant el seu mandat.

"Amnistia i autodeterminació, llibertat i democràcia, negociació i acord. És el moment de tornar a fer política", ha conclòs Aragonès, qui ha assegurat que des del Govern treballaran amb el compromís de trobar una sortida "que respecti la voluntat acordada pel poble de Catalunya".