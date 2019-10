L’esperada compareixença del conseller d’Interior, Miquel Buch, ha servit perquè fes una defensa encesa dels Mossos d’Esquadra, hagi obviat qualsevol tipus de crítica a les imatges de brutalitat policial que s’han vist aquets dies, hagi defensat que l’independentisme és un moviment pacífic i hagi atribuït els aldarulls, sobretot de dimarts, a “la presència de grups agitadors i provocadors”. Buch havia de comparèixer durant el matí, després d’una reunió amb el president, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, però la trobada s’ha allargat i, finalment, la roda de premsa s’ha posposat fins passades les 17h.



“La defensa de la llibertat no necessita cap llançament d’objectes contundents a un cordó policial”, ha assegurat Buch, per a qui el dilluns, després de conèixer la sentència del Suprem, els catalans van poder exercir el seu dret de reunió i manifestació de manera “exemplar i cívica”. El conseller, per tant, circumscriu el gruix dels incidents a dimarts, quan van haver-hi enfrontament amb la policia a Lleida, Tarragona, Sabadell i, sobretot, Barcelona, on van haver-hi més de 150 fogueres.



El conseller ha fet una crida a “aïllar i no donar cabuda” als “grups d’agitadors i provocadors” que, segons ell, han aparegut en acabar les mobilitzacions. També els ha definit com a “grups reduïts violents” i ha avisat que els Mossos “actuaran contra ells”. “No podem permetre que incidents indesitjats malmetin la imatge de milers de persones que s'ha manifestat sense incidents”, ha afegit. Sobre l’actuació dels Mossos, molt qüestionada els darrers dies a Catalunya, ha comentat que totes les actuacions que puguin vulnerar els protocols establerts pel cos s'investigaran internament, "com sempre".



Tot i que en tot moment ha defensat el dret de la manifestació, per mostrar el que considera “legítimes mostres d’enuig”, no ha evitat caure en el marc de relat de la situació desitjat pel govern espanyol i, sobretot, PP, Cs i determinats mitjans madrilenys. I és que Buch ha assegurat que “no estem donant cap motiu perquè s’apliqui la Llei de Seguretat Nacional” i ha comentat també que tot i no parlar els darrers amb el ministeri de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, aquest manté la confiança en el cos. “No conec cap govern de la Generalitat que hagi pensat en perdre competències tan importants com la de la seguretat pública”, ha rematat.

En la seva opinió els Mossos “estan garantint els drets fonamentals dels ciutadans”, com ara el de manifestació, alhora que “estan garantint l’ordre públic”, tot i que ha reconegut que es tracta d’una situació “complexa” i difícil. La posició de Buch generaria unanimitat en el Govern i, de fet, ha assegurat que Torra també dona suport als Mossos d’Esquadra. Amb tot, durant els darrers dies s’han multiplicat les peticions de dimissió de Buch, que ha assegurat que ara mateix no se la planteja. Entre d’altres, han demanat el cessament de Buch la CUP, que també vol la dissolució de la Brigada Mòbil dels Mossos, les joventuts d’ERC o els dos diputats de Demòcrates de Catalunya.

Crítiques d'ERC

Poc després de la compareixença de Buch, ERC ha emès un comunicat força crític amb l'actuació dels antiavalots dels Mossos. En el text, el partit "exigeix que es portin a terme les investigacions pertinents de totes les actuacions injustificades [dels antiavalots] i que, arribat el cas, se’n depurin les responsabilitats i se n’informi la ciutadania amb total transparència". El comunicat afegeix que "entenem que a la immensa majoria dels efectius del cos els guia la vocació de servei i els valors democràtics, però precisament per aquest motiu és encara més incomprensible que alguns elements puguin portar a terme accions que, de manera sistemàtica, contradiuen aquests principis". Per tot plegat, demana al Govern que "prengui mesures efectives per revertir de manera immediata aquesta situació".