Valoracions oposades de la reunió que aquest tarda han mantingut els responsables del Departament de Salut amb empresaris de l'oci nocturn, representats a través de la patronal Fecasarm. El que és segur és que la reobertura dels locals segueix sense data, un fet que no sorprèn si es té en compte que la setmana passada el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va avisar que l'oci nocturn encara no aixecaria la persiana les properes setmanes, perquè la pressió assistencial generada per la cinquena onada de la pandèmia encara és elevada.



Després de la trobada, el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha expressat la seva decepció amb els responsables del Departament de Salut. "Sortim molt descontents de la reunió amb el conseller Argimon. Ens ha deixat clar que no hi ha cap data prevista de reobertura de l'oci nocturn i tampoc s'ha volgut pronunciar sobre un allargament de l'horari de les activitats d'oci a l'aire lliure", ha lamentat Boadas, que ha titllat de "molt ineficient" la trobada amb Salut. "Cap resposta de com es pot reobrir el sector ni idea clara de com es farà", ha recriminat el secretari general de la Fecasarm, que posa tota la seva confiança en què els recursos al TSJC contra les mesures de la Generalitat que ha presenta tla patronal prosperin.

"Si no és així, els botellots continuaran consolidant-se com l'única alternativa il·legal. I això farà retardar encara més la nostra obertura", ha vaticinat Boadas. "Som la comunitat autònoma que més tard reobrirà l'oci nocturn i vam ser la primera a tancar", ha sentenciat el secretari general de la Fecasarm, que parla d'unes pèrdues al sector que s'aproximen als 5.500 milions. "I estem amb un ajuts de només 40 milions, que no arriben a cobrir un 2%", ha assenyalat Boadas, que tampoc afronta amb gaire optimisme la reunió de demà dimarts amb el Departament d'Empresa i Treball.



Per la seva banda, el Departament de Salut ha fet una valoració més positiva de la trobada i ha afirmat que "entén i respecta" la postura dels representants de l'oci nocturn. "Però la reobertura dependrà de l'evolució de la pandèmia i de l'afectació assistencial", ha reiterat Salut, que s'ha compromès a "continuar treballant" conjuntament amb el sector. En paral·lel, el Departament liderat per Josep Maria Argimon ha agraït l'oferiment dels establiments de l'oci nocturn com a punts de vacunació, però ha puntualitzat que arreu de Catalunya hi ha a disposició "una extensa xarxa de centres de vacunació i amb una àmplia disponibilitat de vacunes"