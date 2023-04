Retiren 2,6 tones de peixos del pantà de Sau durant els primers quinze dies de dispositiu

Un total de 2,6 tones equivalents a 4.000 exemplars de peixos han estat retirades del pantà de Sau (Vilanova de Sau, Osona) d'ençà que es va iniciar el dispositiu per garantir la qualitat de l'aigua, el passat 15 de març. Les dues barques de pesca que naveguen per l'embarcament han capturat en tots els casos espècies invasores com ara silurs, rutils, carpins, alburns o sandres.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) detalla que les dades corresponen al període comprès entre el 15 i el 31 de març. Des d'aquell dia els treballs es troben aturats amb motiu de les vacances de Setmana Santa.

La previsió de l'agència era recollir una tona diària, molt lluny de les 2,6 tones en dues setmanes. Això no obstant, l'ACA recorda que durant els primers dies l'operatiu es va centrar a comprovar el funcionament dels vaixells i de les xarxes de pesca.

Els tècnics d'Acció Climàtica i un equip de pescadors de Blanes van iniciar a mitjans de març la retirada de peixos que habiten al pantà de Sau, en una operació que es preveu que s'allargui un mes i mig. L'objectiu final és preservar la qualitat de l'aigua que hi queda, i poder-la desembassar fins al pantà de Susqueda (Osor, la Selva), en el marc de la sequera actual.

Les embarcacions per capturar els peixos feinegen al pantà de Sau. — Laura Busquets / ACN

Basant-se en unes maniobres similars que es van dur a terme l'any 2005, l'ACA preveia la retirada del pantà de Sau d'entre 40 i 60 tones de peix, el que equival realment entre una i dues tones al dia. L'agència defensa que és un operatiu que cal anar avaluant "dia a dia": la prioritat no és recollir el màxim de tones possibles sinó preservar la qualitat de l'aigua.

Segons dades actualitzades d'aquest dijous, el pantà de Vilanova de Sau es troba a un alarmant 6,56% de la seva capacitat, amb tan sols 10,85 hm³ del total de 165,26 que pot assumir. El pantà de Susqueda, on es deriva l'augment de volum, encara manté el 40,34% de les reserves, 93,99 hm³ dels 223 de capacitat.

Una decisió controvertida

El Departament d'Acció Climàtica i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) van ordenar a mitjans de març pescar i sacrificar els peixos del pantà de Sau. És una de les mesures previstes arran de l'increment del volum que es deriva de Sau cap a Susqueda.

Els representants de les dues administracions van assenyalar el risc ambiental de deixar que els peixos es morin per la falta d'aigua i d'oxigen. Per conseqüència, això comportaria que contaminin l'aigua.

Un centenar de persones van tallar ja a principis de març la via que travessa la presa del pantà de Sau, per protestar contra el buidatge de l'embassament. Els manifestants consideraven que la mesura arriba tard i van denunciar que es fa sense un pla per salvar la fauna, en el que consideren una "matança de peixos".