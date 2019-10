El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat una reunió urgent amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. "És més urgent que mai", ha dit en una declaració institucional conjunta amb el vicepresident, Pere Aragonès, després d'haver mantingut una reunió amb els alcaldes i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; de Lleida, Miquel Pueyo, i de Tarragona, Pau Ricomà, després de la jornada de vaga general, de les Marxes per la Llibertat i arran dels incidents registrats en els últims dies a Barcelona. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, estava convocada però no ha assistit perquè ha considerat que la reunió era precipitada.



Torra ha reclamat a Pedro Sánchez un dia i una hora "per seure a parlar sense condicions", "per poder acordar". "Aquesta és la seva responsabilitat", ha afirmat.

El vicepresident Aragonès havia denunciat prèviament l'actitud del Govern espanyol per la seva negativa al diàleg. Ha assenyalat que fa temps que demanen una reunió amb el president del Govern i que ell "només ens envia el ministre de l'Interior".



Torra i Aragonès han assenyalat l'excepcional gravetat de la situació política actual, han manifestat comprensió per "la frustració d'una part important de la població" i han fet una crida a la calma i la responsabilitat. "Cap forma de violència ens representa", "la violència no ha estat mai la nostra bandera", ha insistit el president.



Aragonès ha posat l'accent en la gravetat de la sentència del Tribunal Suprem, que "aprofundeix i no tanca el conflicte", que no fa justícia, i ha instat el Govern espanyol a fer que la seva policia es comporti d'acord amb els criteris de professionalitat exigibles.



Torra ha agraït la "força democràtica" de les mobilitzacions de suport dins i fora de Catalunya i ha conclòs la compareixença amb una proclamació: "Arribarem tan lluny com el poble de Catalunya vulgui arribar".

Reunió de Buch amb Marlaska

Aquest mateix dissabte, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha viatjat a Barcelona per tractar sobre els últims episodis de violència amb el conseller Miquel Buch, que immediatament després ha comparegut davant els mitjans i ha explicat que en aquesta reunió s'han limitat a "constatar i transmetre dades sobre operatiu policial". "Coordinat per Mossos d'Esquadra", ha dit.



El conseller no ha descartat la possibilitat de reunir-se aquest mateix dissabte amb el ministre Marlaska, ha fet un elogi del comportament de Mossos d'Esquadra durant aquests dies , ha garantit que "fan un autocrítica permanent", però no ha volgut pronunciar-se sobre altres dispositius policials".

S'ha referit també a les pròximes convocatòries a la mobilització i ha fet una crida a que es realitzin "de forma radicalment cívica, pacífica i democràtica". "Ha demanat que en el cas que es produeixin incidents, la ciutadania es retiri per facilitar les tasques policials.



"Les imatges de violència d'aquest divendres han tapat les del mig milió de manifestants", ha dit. Aquests "van mostrar la millor cara" del rebuig a les sentències, de manera cívica i pacífica.



Davant les diferents preses de posició sobre els incidents, Miquel Buch ha remarcat que "no és el moment de fer electoralisme"

Elogis i suport del ministre a les forces policials

El ministre Grande-Marlaska també ha comparegut, bàsicament per manifestar el suport, en nom del Govern espanyol, a la "generosa entrega" dels cossos policials, que segons ell actuen amb "una coordinació extraordinària". Ha explicat que el primer que ha fet a Barcelona ha estat visitar agents ferits, que ha xifrat en 101. Ha parlat sobre danys causats a 264 vehicles i sobre el mobiliari urbà malmès, per part de "gent preparada i amb estratègia".

Ha informat sobre la detenció de 83 persones, sense entrar en precisions, "Lamento molt que hi hagi manifestants ferits", ha dit, per afegir a continuació que no es toleraran "agressions físiques contra els agents".



Grande-Marlaska ha reclamat de nou més condemnes de la violència per part de Quim Torra i el seu Govern. "Parlen minuts i minuts" i no condemnen, segons ell.



A preguntes dels periodistes sobre les possibilitats de diàleg entre Quim Torra i Pedro Sánchez, ha dit que el que ha de fer el president català és "restablir la convivència entre catalans".