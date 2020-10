Romeva s'incorpora a l'executiva nacional d'Esquerra com a responsable de l'estratègia mediambiental del partit 

Esquerra Republicana ha decidit incorporar Raül Romeva a l’Executiva Nacional del partit a proposta del president Oriol Junqueras com a Vicesecretari general de prospectiva i Agenda 2030. Així ho ha notificat el partit aquest dilluns després de prendre la decisió a la reunió de l'executiva. Segons la direcció dels republicans, l’objectiu del nomenament és doble, "per una banda reforçar el partit i situar situar els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 al centre de les polítiques de l’organització i, a la vegada, reconèixer la tasca de prospectiva que ja feia Romeva, ara des de la direcció del partit, i atorgar-li un paper clau en l’enfortiment del partit amb la seva visió estratègica d’aquests àmbits".

Esquerra Republicana considera en aquesta mateixa nota que és fonamental treballar com a organització en els reptes globals que planteja l’agenda 2030 i asseguren que "no hi ha una persona més adient per dirigir aquesta tasca des de dins que Raül Romeva, coneixedor com ningú del programa i amb una experiència ingent tant en la lluita verda i emergència climàtica com les causes socials i les temàtiques que es plantegen a l’agenda".

"Com a organització, volem contribuir a la resolució dels reptes globals des d’aquí, des de Catalunya. Som independentistes compromesos amb el bé col·lectiu i volem ser un Estat per ser corresponsables de construir un món millor. Per això, és imprescindible que comencen a treballar en aquests àmbits des del partit i des de totes les institucions on hi som presents. Entenem la democràcia, la negociació i la defensa dels drets com a via de refer unes relacions de poder tradicionalment basades en la capacitat econòmica, la coerció bèl·lica i el marc legal de sistemes institucionals conservadors", asseguren els republicans

Garcias no podrà ser d'ERC i arxivament del cas per Bosch

L’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya també ha aprovat aquest dilluns, per unanimitat, les resolucions proposades per la Comissió de Garanties del partit, arran del cas de presumptes assetjaments per part de Carles Garcias, excap de gabinet d’Exteriors.

En el cas de Garcias la formació no pot sancionar-lo per no ser militant d'ERC, però com a conseqüència de l'expedient aprovat no podrà militar a ERC en un futur. ERC ha explicat que segons el reglament intern només es permet l'enjudiciament de persones militants i, per això, no se'l pot sancionar. D'altra banda, l'expedient obert a l'exconseller d'Acció Exterior Alfred Bosch en qualitat de superior jeràrquic de Garcias també ha quedat arxivat i sense imposició de cap sanció.

El comunicat apunta que les conclusions de l'expedient consideren que Bosch va assumir de "mutu propi les màximes responsabilitats polítiques que se li podrien exigir, en dimitir de manera immediata tant dels càrrecs públics com orgànics quan el cas va transcendir".

"La instrucció duta a terme constata que Bosch va actuar guiat pel principi de prudència, i ha quedat provat que va recollir indicis per poder actuar si s’esqueia, com així va fer el 24 de gener cessant Garcias, molt abans que el cas es fes públic", destaquen des de ERC. D'aquesta manera l’expedient finalment exonera Bosch per presumpta negligència en l'abordatge del cas.

Tal com el mateix Bosch va explicar en una compareixença en comissió al Parlament, ERC ha recordat que l'exconseller ha iniciat un procés de formació personal en l’àmbit de la igualtat de gènere i la no discriminació, i "compta amb el suport del partit i l’acompanyament d’entitats feministes legitimades".