Romeva, sobre el Tribunal de Comptes: "Sembla que si et peguen una mica menys t'has de sentir alleugerit, de cap manera"

L'exconseller d'Acció Exterior Raül Romeva defensa que la causa del Tribunal de Comptes (TdC) per la política exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017 "no és una qüestió de quantitat sinó de legitimitat i principis". Així s'ha expressat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio després que la fiscalia del TdC hagi rebaixat de 9 a 3,4 milions d'euros la responsabilitat dels ex alts càrrecs del Govern per l'1-O i l'acció exterior. "Hem arribat a un moment de tal magnitud de repressió que sembla que si et peguen una mica menys t'has de sentir alleugerit. Només faltaria, de cap de les maneres", ha afegit per després avisar del risc de "banalitzar la repressió". I és que, segons Romeva, la causa al TdC "no està justificada".

Romeva defensa que els independentistes no s'han de deixar enganyar per una "situació injustificada" perquè, si no, "hi haurà un moment que banalitzarem la repressió", ha alertat.

I és que, segons l'exconseller, la causa al Tribunal de Comptes no és un fet aïllat sinó que forma part d'una estratègia de l'Estat per intentar "desactivar una ideologia" amb totes les eines: policia, jutges i repressió econòmica. I, davant d'aquesta situació, ha defensat que l'independentisme "no pot claudicar". "Seria el súmmum que m'hagués d'alleugerir perquè m'acusen d'haver malgastat 3 milions d'euros", ha dit.

La fiscalia del TdC ha rebaixat de 9 a 3,4 milions d'euros la suposada responsabilitat comptable contra els 35 ex alts càrrecs de la Generalitat per l'organització de l'1-O i de l'acció exterior dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont. L'acusació deixa al marge actes culturals i viatges a l'estranger on es va defensar el dret a l'autodeterminació.

Pel que fa al tercer grau dels empresonats per l'assalt a la Blanquerna, Romeva veu una "evidència" que hi ha delictes d'odi i de vulneració de drets fonamentals que a l'Estat es tracten amb "lleugeresa". I ho ha contraposat amb la "defensa de drets democràtics sense violència" que ell ha pagat amb una pena de 13 anys de presó.