Rovira avisa que amb l'amnistia no n'hi ha prou i reclama al PSOE seguir negociant un referèndum

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, avisa que amb l'amnistia no n'hi ha prou per investir Pedro Sánchez president del Govern espanyol i reclama al PSOE seguir negociant un referèndum, "com ja van assumir el 2019" amb la taula de diàleg, en referència a l'acord entre socialistes i republicans d'aleshores. "Hem de poder parlar de com es vota a Catalunya aquesta legislatura. No podem renunciar al que es va acordar fa 4 anys. Ja vam posar les bases perquè es pogués parlar de tot", ha argumentat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dilluns.

"No podem renunciar al que es va acordar fa 4 anys: poder parlar de tot"

"L'amnistia no pot posar fi a la resolució del conflicte polític, sinó que ha de ser un punt de partida per acabar amb la repressió, i a partir d'aquí poder negociar de tu a tu amb l'Estat", ha explicat. "Per molt que s'aprovi una llei d'amnistia, no desapareixerà el 80% de la ciutadania de Catalunya que diu que vol votar per decidir el seu futur", ha destacat Rovira.

Sobre les paraules del líder del PSC, Salvador Illa, que va advertir que es tornarà a eleccions si Junts i ERC no retiren el referèndum de la negociació, Rovira creu que és una condició "molt raonable, socialdemòcrata i socialista". De fet, Rovira s'ha declarat "més socialista que Salvador Illa, i com que soc socialista, soc independentista".

Rovira ha volgut fer un avís al PSOE assegurant que ERC entoma amb "molta tranquil·litat" les "filtracions" dels socialistes a la premsa dient que els republicans tenen atacs de pànic i se senten menystinguts en la negociació. En aquest sentit, la secretària general ha afirmat que no els hi afecten aquestes coses perquè tenen les coses "molt clares". De fet, aquest dilluns el cap de files del PSC, Salvador Illa, ja ha reiterat que el referèndum és un "carreró sense sortida" que "aprofundeix en la divisió i la ruptura".



"Reconstruir confiances i refer ponts" amb Junts

Preguntada per quant temps fa que no parla amb Carles Puigdemont, Rovira ha evitat contestar perquè, segons ha dit, la seva voluntat és "reconstruir confiances i refer ponts". Creu que el més important és que els dos partits independentistes es "coordinin al màxim" per tenir més força en la negociació.

També s'ha dirigit al principal negociador de Sumar, Jaume Asens, que ha qüestionat que ERC condicioni la investidura de Sánchez a fixar les condicions per a un referèndum. "Jo li diria a Asens que pateixi perquè ERC posarà sobre la taula el mateix que en els últims 4 anys. Jo esperava que ens ajudés i sembla que digui que amb l'amnistia ja n'hi ha prou", ha lamentat.

Al marge de l'amnistia i el referèndum, també ha recordat que hi ha dues condicions per a la investidura de Sánchez que també són decisives per a ERC: el traspàs integral de Rodalies i aturar el dèficit fiscal.