Puigdemont: "L'independentisme no es pot malvendre els punts cardinals buscant sortides personals"

L'expresident de la Generalitat i president del Consell per la República, Carles Puigdemont, ha advertit que l'independentisme "no es pot malvendre els punts cardinals buscant sortides personals". Així ho ha dit durant l'acte per commemorar l'aniversari de l'1-O, que ha agrupat 4.500 persones segons la GUB.

Qui també ha participat a la mobilització ha estat la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, que ha assegurat que l'amnistia és "un parany" per "blanquejar" l'Estat abans que arribi una eventual condemna del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Just després, però, el president d'Òmnium, Xavier Antich, l'ha reivindicat per "forçar l'Estat a reconèixer que no és delicte", unes declaracions que s'han rebut amb nombrosos xiulets entre el públic.

Durant la seva intervenció, Puigdemont també ha celebrat que tot l'independentisme hagi "retornat" a l'1-O, també qui "se n'havia allunyat els últims anys", en referència a ERC. Tot i això, Puigdemont ha remarcat que ja s'ha "perdut massa temps". "Ja n'hi ha prou d'autoflagel·lar-nos", ha resumit.

L'expresident ha remarcat que "la fórmula" per a la independència "ja existeix". "Només ens hem de decidir a aplicar-la. La tenim a les mans, però depèn de la voluntat", ha explicat. En aquesta línia, ha afirmat que l'1-O "més que una data a commemorar ha de ser un nervi que determini l'acció política" de l'independentisme.



De fet, Puigdemont ha reivindicat l'1 d'octubre del 2017 al llarg de tot el seu discurs i ha assegurat que és "un exemple colossal de resistència i de resiliència". Precisament per això ha dit que l'han estat recordant al llarg d'aquests sis anys, "no com a mantra sinó com a referència política".

Discrepàncies entre l'ANC i Òmnium per l'amnistia

Feliu ha centrat gran part de la seva intervenció a carregar contra l'amnistia i ha argumentat que l'independentisme "no ha de voler ser perdonat". De fet, ha afirmat que és "un parany" de l'Estat per "estalviar-se" una possible sentència del TEDH.



Per a l'ANC, l'amnistia ha d'anar lligada "al reconeixement de Catalunya i la seva llibertat i al dret a l'autodeterminació". "Si no és així, serà una amnistia trampa i l'únic que farà és blanquejar Espanya", ha advertit la seva presidenta.

Per la seva banda, però, Òmnium ha fet el discurs contrari i ha reivindicat la necessitat d'una amnistia per "forçar l'Estat a afrontar democràticament el conflicte polític" i per "posar el dret a l'autodeterminació al centre". "Volem forçar l'estat a esmenar-se i reconèixer que les 1.500 persones condemnades, jutjades i sancionades no han comès cap delicte", ha manifestat Antich. Aquesta idea, però, no ha estat ben rebuda entre part del públic, que hi ha respost amb xiulets i crits d''Amnistia no'.

Durant la seva intervenció Antich també ha dit que cal treballar per "tornar a tenir articulada tota la força de la gent" i ha rebutjat que es continuï "erosionant la força del moviment i regalant a l'estat l'avantatge i l'exhibició contínua de discrepàncies". "Òmnium continuarem vertebrant majories i enfortint el moviment per guanyar, perquè sense això no ens en sortirem", ha explicat.

L'AMI reclama "no donar més alcaldies a l'unionisme"

El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, ha subratllat que és "imprescindible" que es torni a fer política nacional des dels municipis i ha criticat la política de pactes que hi ha hagut en alguns ajuntaments. "Demano que no tornem a donar més alcaldies a l'unionisme, fem el favor. L'independentisme ha de continuar sent fort des del poble més petit fins a la ciutat més gran", ha reclamat.

Gaseni també ha aprofitat per fer una crida a la unitat de l'independentisme i ha defensat que cal "cuidar la cohesió del moviment". El president de l'AMI ha animat a seguir "lluitant" i fent "passos ferms" cap a la independència i ha dit que cal "tornar a tenir la força que el poble català va exercir" l'1-O.

Entre els convocants de l'acte unitari també hi ha la Intersindical-CSC, que ha reivindicat el seu paper la tardor del 2017 per "posar totes les eines al servei de les classes populars del país". "Vam plantar cara al 155 des dels centres de treball i al costat dels represaliats", ha assegurat el secretari general de la I-CSC, Sergi Perelló. A més, també ha dit que ara cal "tornar a unir els esforços" per seguir "construint una república independent".