L'ANC exigeix que l'amnistia vagi acompanyada de la independència i pressiona a Junts i ERC a complir amb el “mandat de l'1-O”

Pocs dies més tard de la investidura fallida de Feijóo i de què ERC i Junts aprovessin una resolució que prometia no investir a Pedro Sánchez si no treballava "per a fer efectives les condicions d'un referèndum", els independentistes han sortit al carrer aquest diumenge per commemorar el sisè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre i reivindicar el mandat popular que es va expressar a través de les urnes.

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha deixat molt clara la seva postura en l'acte que ha organitzat l'entitat aquest matí a la plaça Urquinaona: "Com pot ser que en aquesta resolució no aparegui la paraula "independència"? On està el nostre Parlament per a fer efectiu el mandat de l'1-O?".

Des del seu punt de vista, l'exercici d'autodeterminació ha de dur-se a terme al Parlament de Catalunya, no al Congrés, igual que qualsevol pacte o amnistia ha d'anar acompanyat de la independència. "Si no serà una amnistia-parany que servirà per blanquejar l'estat espanyol", ha advertit Feliu.

Enfront de centenars de persones que onejaven banderes independentistes i cridaven consignes com "Vam votar i vam guanyar" o "1-O, ni oblit ni perdó", Feliu ha posat l'accent en la "jugada perfecta" del líder del PSOE: "l'estat espanyol ens diu que hem d'ajudar al Govern i a canvi diuen que ens perdonaran. Diuen amnistia i així s'estalvien unes sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans". La presidenta de l'ANC ha assegurat que no volen "perdó", volen la independència, i si els polítics catalans "no s'atreveixen" a executar-la, han de "convocar eleccions".

Feliu: "Si no hi ha independència serà una amnistia-parany que servirà per blanquejar l'estat espanyol"

També han intervingut en l'acte Nacho Pallàs, un dels membres de l'entitat independentista Meridiana Resisteix, i els activistes Marcel Vivet i Júlia Balas, qui ha assenyalat que "els polítics ens han fallat", però que "no podem quedar-nos encallats. Prou de llepar-nos les ferides".

Segons la jove, el moviment independentista necessita un canvi de rumb després de l'evident pèrdua de múscul en l'última Diada. Ha fet una crida a la unitat i a l'estratègia: "No estem fent les coses bé. No va en el sentit de cremar contenidors o muntar performances, ens falta organització". "Ara ens ataquem entre nosaltres mentre el 2017 treballàvem braç a braç", ha afegit, fent una evident referència a les pugnes entre els republicans i els postconvergents.

El simbolisme de la plaça Urquinaona i les urnes de l'1-O

La ubicació de l'acte de l'ANC no ha estat pas casual. Fa exactament 4 anys, l'octubre de 2019, la plaça Urquinaona va ser testimoni de càrregues policials en contra de la multitud de joves que van sortir als carrers a defensar el resultat de l'1-O i a denunciar la repressió política contra l'independentisme. Per a Feliu, no obstant això, la concentració no s'ha convocat en aquest lloc per "nostàlgia", sinó perquè "aquella lluita segueix i avui és aquí".

Urnes i paperetes escampades davant la Prefectura de Policia a la Via Laietana. — ANC

Després dels parlaments, la manifestació s'ha desplaçat cap a la Via Laietana, on ha seguit el seu rumb fins a la plaça Sant Jaume. Abans d'arribar allà, però, ha fet una breu parada davant de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya per a dur a terme una acció simbòlica. Sota l'atenta mirada dels agents, els manifestants han llançat petites urnes i paperetes idèntiques a les que es van utilitzar durant el referèndum de 2017.

La mobilització ha finalitzat sense incidents, però molts dels participants romandran a Barcelona per unir-se a la manifestació unitària convocada a les sis de la tarda a la plaça Catalunya o per acostar-se a l'antiga presó La Model, on s'ha programat una "jornada antirepressiva" amb diversos debats i actes polítics reivindicatius.