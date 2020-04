Rufián reclama al Govern espanyol finiquitar l'estat d'alarma i retornar les competències

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha advertit aquest dimecres el Govern espanyol que si volen mantenir l'esperit de la majoria de la moció de censura que va prosperar amb el suport dels republicans ha de "reflexionar", "finiquitar l'estat d'alarma i retornar les competències". En una pregunta a la vicepresidenta quarta de l'executiu, Teresa Ribera, Rufián ha lamentat que el seu grup només tingui informació de les mesures de l'Executiu espanyol per les rodes de premsa. "Li ho dic com a vicepresidenta quarta però sobretot com a responsable de la desescalada: Quant els importa la legislatura? Són conscients de l'alternativa a no dialogar, a no informar i a no entendre's amb nosaltres?".



Rufián ha aprofitat la sessió de control al Congrés per llançar aquesta advertència "després de 47 dies sense competències, sense diàleg, sense consensuar i sense coordinar" en què la Generalitat s'assabenta de les mesures per les rodes de premsa. "No té sentit el criteri territorial per províncies", ha afirmat el portaveu d'ERC. "Li seré clar i sincer: finiquitin l'estat d'alarma, retornin les competències a les CCAA i sobretot dialoguin".

Per la seva part, Ribera ha afirmat que el seu executiu treballarà "amb total integració i inclusió de les opinions" de les CCAA per aplicar i definir el pla de desescalada. En aquest sentit ha apuntat que malgrat que el seu executiu fa el pla de desescalada en base al criteri de les províncies. "Són les CCAA les que proposen quina és aquesta unitat territorial amb total suport de la seva capacitat de seguiment i de resposta en cas que calgui adoptar mesures per garantir la salut dels ciutadans".



Ribera ha afegit que "ha pres nota" sobre la necessitat de "treballar amb els grups parlamentaris" perquè encara queden "moltes coses a resoldre", i confia tenir "un debat i un intercanvi d'impressions a fons" amb ERC, però ha afirmat que el seu govern "ha prioritzat la seguretat sanitària" i la "protecció de la societat".



A més, segons Ribera, caldrà actuar "sense córrer riscs" i "per etapes". "Hem de ser conscients i respectuosos de l'Estat autonòmic" i "la possibilitat d'organitzar un sistema nacional de salut sobre la base de 17 sistemes autonòmics" on "els indicadors i les mètriques" puguin fer "avançar" perquè els territoris que tinguin base sòlida puguin anar més depressa".



