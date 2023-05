"S'ha deixat que sigui el mercat qui dicti quin ha de ser el futur de Girona"

Guanyem Girona, la candidatura encapçalada per Lluc Salellas (1984) que integra la CUP, socialistes independents, comuns sobiranistes i candidatures independents, va aconseguir a les passades eleccions municipals de 2019 convertir-se en la segona força més votada de la ciutat, amb 6 regidors, tot i néixer només uns mesos abans, l'octubre de 2018. Va superar el PSC i ERC i només va quedar darrere de Junts, liderada per l'alcaldessa sortint, Marta Madrenas.

Ara, després de "quatre anys de consolidació", Salellas, que repeteix com a cap de llista, es mostra convençut de les opcions d'aconseguir l'alcaldia amb l'objectiu de "transformar la ciutat per millorar la vida de la gent" i "fixar un rumb pels pròxims deu anys", amb la mirada posada en àrees com la transformació en clau urbana, les desigualtats o els problemes d'accés a l'habitatge, entre d'altres.

Com definiria Guanyem Girona i Lluc Salellas com a polític?

Guanyem Girona és un projecte municipalista, centrat en la ciutat de Girona, que ha estat pensat per aglutinar un seguit de persones i col·lectius que fa molts anys que treballen per a la ciutat des d'una òptica progressista, transformadora i republicana i que tenen ganes que un projecte polític amb aquestes bases pugui guiar el present i futur de la ciutat. Per això és capaç de deixar de banda alguns elements per buscar el consens i el treball cooperatiu amb l'objectiu de transformar la ciutat per millorar la vida de tots els gironins i les gironines.

I Lluc Salellas com a polític... [riu], em veig com una persona que des dels 14 anys he estat participant en moviments socials, culturals i polítics d'aquesta ciutat, des d'òptiques i espais molt diversos, i que en un moment determinat m'adono que em ve de gust i que em veig amb capacitat de liderar un equip que governi la ciutat.

Es veu Lluc Salellas com a futur alcalde de Girona?

Sí. Si no m'hi veiés, no em presentaria.

Quin balanç fa d'aquest últim mandat i de Marta Madrenas com a alcaldessa de Girona?

Aquest últim mandat ha estat un dels pitjors dels últims anys. Som conscients que hi ha hagut una pandèmia i que no era un context fàcil, però crec que hi ha dos elements en l'àmbit de la governança, tant pel que fa al govern conjunt de Junts i ERC com a l'alcaldia de Marta Madrenas, que demostren que no hem anat per bon camí: per una banda, la manca de capacitat de diàleg per treballar a favor dels consensos a mitjà i llarg termini i, per una altra, que no hi ha un projecte clar, un rumb marcat per la ciutat.



S'ha deixat que sigui el mercat qui dicti quin ha de ser el futur d'aquesta ciutat, i no s'ha fet amb el conjunt de la ciutadania, el petit comerç, els sectors estratègics de l'àmbit econòmic, el teixit cultural... La sensació generalitzada és que la ciutat va de capa caiguda, més deixada i sense projectes que interessin. I això no és una opinió de Guanyem, és la majoritària entre els gironins i les gironines.

Recuperem aquest primer punt que esmentava: la dificultat pel diàleg i per assolir pactes. De fet, Girona començarà nou mandat sense pressupostos aprovats.

En les eleccions de l'any 2019, hi ha una reflexió conjunta, en la qual Guanyem participa, que els gironins i les gironines ens han posat un mandat pel futur, perquè dona com a resultat un plenari amb cinc forces, però cap propera a obtenir una majoria absoluta. Nosaltres vam entendre que, com a primera força de l'oposició, havíem de tenir un paper de fiscalització i proposta, però, sobretot, havíem de buscar el diàleg i l'entesa amb el govern per tirar endavant grans projectes. I ho vam fer al principi.



Amb la pandèmia, per exemple, vam arribar a pactar més de 10 milions d'inversions per a la ciutat en àmbits que havien estat oblidats els anys anteriors com són els equipaments de barri, la transició energètica amb les plaques fotovoltaiques, o també la compra d'habitatge després de deu anys. Però aquesta dinàmica, que era positiva, el govern decideix trencar-la. I puc posar un exemple molt clar, i és que des del novembre del 2020 Marta Madrenas no m'ha cridat a una reunió, al cap de l'oposició. I el que ha intentat és esgotar terminis de coses que s'acabaven i posar la soga al coll a tothom per veure com sortien els temes.

Així és com s'acaba aprovant un pressupost amb Ciutadans, el contracte de la neteja també amb Ciutadans... S'ha arribat a pactar amb un adversari que, teòricament, Marta Madrenas sempre havia dit que no hi podria haver acord. I després, a última hora, també es fa un acord amb el PSC. S'ha anat sense un rumb clar. Des de Guanyem ens plantegem pel proper mandat un govern fort, que fins i tot pugui ser de majoria absoluta, de pacte, on nosaltres tinguem el paper principal de l'alcaldia, però puguem ser generosos amb la resta de partits polítics per arribar a aquests acords de ciutat que necessitem per poder fixar un rumb pels pròxims 10 anys.

Quin balanç fa Guanyem de l'entrada d'Esquerra al govern de la ciutat?

Valorem que s'ha quedat molt lluny del que podria haver sigut. Quan una força política com ERC entra en un govern, la ciutat i nosaltres esperàvem que hi hagués alguns canvis substancials en la política del dia a dia de l'Ajuntament. I no ha estat així. S'han millorat alguns elements, en l'àmbit de la llengua, la cultura, la relació amb els veïns i les veïnes... però no hi ha hagut res estructural de política de ciutat que hagi canviat.



La política d'habitatge que s'ha fet és gràcies als recursos que es van aconseguir des de Guanyem, no hi ha hagut una transformació urbana, la proposta de regulació de pisos turístics és la proposta de Junts... En temes substancials de mandat, al final s'ha acabat imposant la posició de Junts i, per tant, creiem que s'ha quedat molt curt. Creiem que hagués tingut molt més sentit que ERC hagués fet front comú amb el principal partit de l'oposició, Guanyem Girona, per intentar un govern diferent o, si més no, per pactar polítiques conjuntes des de l'oposició.

Ha comentat que a Girona li falta un rumb clar. Què és el que Girona necessita?

Podríem parlar de moltes coses. Aquesta part del diàleg i el consens que he mencionat és molt important. Però, a més a més, diria que hi ha dues coses que hem trobat molt a faltar i hauríem de desenvolupar. Una és l'atenció del ciutadà i la ciutadana, l'escolta. Resoldre els problemes del dia a dia. Un govern que estigui al carrer, que faci que l'administració no sigui un mur. Hem de pensar que, per posar un exemple, en els últims quatre anys no hi ha hagut cap any amb pressupostos participats.

L'altre mecanisme és la cooperació amb l'àrea urbana. Nosaltres som dels que pensem, i dels primers que ho han pregonat, que Girona ha de pensar en el futur de manera conjunta amb els municipis veïns. Si volem parlar d'habitatge, de cultura, de mobilitat, d'espais verds o canvi climàtic, ho hem de fer juntament amb els municipis veïns. El govern actual no ha fet cap pas per fer això.



Només cal recordar que la primera part del mandat va estar marcada perquè Marta Madrenas, tant si com no, apostava perquè el nou Hospital Trueta fos al terme municipal de Girona, encara que això signifiqués que el futur hospital tingués menys capacitat. Nosaltres sempre vam dir que ens era indiferent on fos aquest hospital mentre fos el millor hospital possible. Això és una demostració de com no es governa en clau d'àrea urbana.

Guanyem Girona sempre diu que s'ha de governar pel dia a dia, però també a mitjà i llarg termini. En aquesta darrera línia, quins són els principals elements que es pretenen treballar?

Un d'ells és l'habitatge. Nosaltres vam aconseguir invertir 4 milions d'euros i vam mobilitzar dos solars per habitatge protegit, però cal anar molt més enllà. Si aconseguim governar apostarem perquè hi hagi més habitatge públic i social, per intentar revertir aquesta situació d'expulsió que senten els gironins i les gironines. En segon lloc, la transformació de la ciutat en clau urbana. I això implica que hi hagi eixos pacificats a cada barri, que la Plaça Catalunya canviï i sigui un espai de benvinguda a la ciutat (de vianants) o que s'acabi la plaça Espanya, que fa deu anys que la tenim aturada. Implica també començar a incorporar busos llançadora a l'oest i al sud de la ciutat per poder eliminar o reduir el trànsit motoritzat en una part de la ciutat.

Hem d'aconseguir que la ciutat sigui més amable pels infants, espais segurs als entorns de les escoles. I aquesta transformació urbana també inclou el tema de l'energia, de garantir una sobirania energètica. I el tercer àmbit que considerem clau és la desigualtat. Per una banda, l'econòmica, que vol dir apostar per sectors que tenen més valor afegit com pot ser la indústria, l'agricultura, el parc biomèdic i de salut del Trueta, el comerç, la recerca amb la Universitat de Girona, recuperar aquesta ciutat universitària que s'ha anat diluint... I alhora, que la gent que potser té menys accés a l'educació, la cultura o a tot un seguit d'oferta que genera la ciutat, hi tingui accés.

Ha començat parlant de l'habitatge, la manca d'accés per a moltes persones, els habitatges d'ús turístic. Quina línia adoptaria Guanyem en aquest àmbit?

Hi ha quatre polítiques clau a fer mentre el Govern espanyol no faci allò que pot fer ell i no nosaltres, que és regular el preu del lloguer i oferir tots els pisos de la Sareb als ajuntaments perquè els puguem gestionar. Això no depèn de nosaltres. Però si ens centrem en les polítiques que nosaltres si podem fer, per una banda, el que hem anat proposant fins ara és l'adquisició d'habitatge per poder-ho destinar a aquesta bossa d'habitatge públic.

Una segona té a veure amb la cessió de sòls perquè des de l'administració, el tercer sector o altres empreses, puguin generar habitatge de protecció oficial a la ciutat encara que no el gestionem directament com a ajuntament. Tercera, la creació d'una residència d'estudiants conjunta amb la Universitat de Girona.



I quarta, vinculada amb els pisos turístics, que la regulació no sigui la que hi ha ara, que diu que es pot arribar a destinar el 15% dels habitatges de cada barri a usos turístics. Nosaltres pensem que això seria un cop molt dur pel dret a l'habitatge i hem de limitar el creixement d'aquests pisos turístics. Al Barri Vell no poden haver-n'hi més. I a la resta de la ciutat, hem marcat sempre que ens hauríem de moure, com a molt, entre un 3 i un 4% d'habitatge destinat a ús turístic. I no més.

Els temes de la seguretat i la neteja també s'han posat molt sobre la taula. Una enquesta recent de l'OCU, per exemple, diu que Girona treu un aprovat just en neteja de la via pública i que és una de les ciutats on més ha caigut la satisfacció ciutadana. Cal fer feina en aquest àmbit?

Pensem que el contracte de neteja que es va plantejar i que s'ha aprovat ara és un contracte que neix coix, primer perquè és una privatització absoluta del servei, i segon perquè la proposta que es fa és molt cara i els resultats, més aviat pobres. Entenc que gairebé la meitat dels gironins i gironines no aprovin la situació actual, però també és cert que aquest acord entre ERC, Junts i Ciutadans ens dificulta molt les polítiques pels pròxims vuit anys que hi ha contracte. Intentarem estirar al màxim per millorar-lo, però veurem fins a on podem estirar.

I sobre la seguretat, nosaltres pensem que el model que ha desenvolupat Marta Madrenas no ha funcionat i que caldria treballar molt més per fomentar la policia de proximitat. Recuperar els agents cívics, i no el model que s'ha intentat desenvolupar, en el qual la gran obra és una comissaria a Santa Eugènia que el que farà serà treure policia del carrer. Nosaltres el que intentarem és anar cap aquest model de proximitat i acompanyament, i entenent també que la seguretat passa per molts altres àmbits més enllà dels delictes, com que la gent tingui energia a les seves llars, que les dones puguin tornar tranquil·les a casa, que la gent gran no se senti sola... Seguretat són moltes altres coses que també hem de posar sobre la taula.

A les eleccions del 2019, Guanyem Girona feia poc que s'havia creat, però es va convertir en el principal partit de l'oposició. Quatre anys després, confien a incrementar el nombre de vots i de representació al consistori?

Si partim que fa quatre anys, amb un projecte nou, vam aconseguir ser una de les sorpreses i quedar segons a les eleccions, després d'aquests quatre anys de consolidació, de propostes i de treball a escala municipal, el que esperem aconseguir ara és guanyar les eleccions del 28 de maig. Entenem que és una evolució lògica, que la ciutat busca un canvi, i que per aquest canvi, després d'un final de cicle de Junts, nosaltres som la proposta que representa millor el que volen els gironins i gironines.

I per això creiem que aquest projecte municipalista de Guanyem, arrelat als barris i a la ciutat, i amb un discurs, un projecte i un equip potent al capdavant, tindrà els resultats que es mereix. I més encara després de presentar un manifest amb 100 suports clau de persones molt potents en l'àmbit de ciutat, entre d'altres l'exalcaldessa Anna Pagans, però també exregidors de diferents formacions polítiques i persones vinculades al món cultural, social i polític de la ciutat.

En cas que Guanyem guanyés, però sense la majoria necessària per formar un govern en solitari i hagués de recórrer a pactes, hi ha prioritats?

Guanyem sempre ha dit que hi ha un aliat més natural que la resta que és ERC, amb qui en l'àmbit programàtic coincidim en moltes coses. De fet, fa quatre anys ja els hi vam proposar una aliança, i confiem que es pugui produir a partir del 29 de maig. Però també és veritat que no volem tancar portes, i si ERC no té ganes d'estar al costat del canvi, parlarem amb la resta de formacions per veure fins a on es pot arribar. El que sí que està clar és que qui vulgui canvi en aquesta ciutat, necessita que Guanyem tingui el màxim de vots possibles.

Per acabar, com resumiria en una frase el que vol fer Guanyem amb Girona?

És una frase que fem servir molt: transformar Girona per millorar la vida de la gent.