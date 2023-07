El Saló del Manga 2023 acollirà una final de K-Pop i l'estrena de l'última pel·lícula del Detectiu Conan en català

La 29a edició del Saló del Manga Barcelona, ​​que se celebrarà a la Fira Gran Via de l'Hospitalet del 7 al 10 de desembre, acollirà la final espanyola del concurs de coreografies K-Pop Dance Fight Fest, un plató de podcasts i la projecció de la nova pel·lícula de la sèrie Detectiu Conan, BlackIronSubmarine, doblada al català. També se celebraran els 35 anys del film japonès El meu veí Totoro amb una exposició.

S'espera una edició amb més expositors i activitats que mai, on es vol "que el públic sigui protagonista". L'organització preveu superar els 163.000 visitants de l'any passat, ja que enguany compta amb una mica més d'espai que en edicions anteriors.

Aposta pel català

En l'edició d'enguany es reforçarà l'aposta pel fandom en català amb la inclusió de dues noves categories de premis: Millor Manga publicat en Català i Millor Anime amb Doblatge Català, i l'estrena de l'última pel·lícula del Detectiu Conan en català.

A més, la fira disposarà d'un nou espai enfocat als mitjans audiovisuals, el Manga Stream. Serà un espai obert al públic, on es gravaran pòdcasts, entrevistes i continguts per donar a conèixer les novetats del Manga, alguns dels quals també es podran seguir en directe pels canals de Manga Barcelona.

En el marc del Manga Barcelona, Ficomic organitza també la preliminar espanyola del World Cosplay Summit 2023 (WCS), després de la qual la parella guanyadora viatjarà al Japó per a representar Espanya en el torneig de cosplay internacional.

Artistes convidats

Alguns dels artistes convidats confirmats que visitaran el saló són el cantant japonès, Vicke Blanka, autor de la cançó d'obertura per a la sèrie Black Clover, i la streamer Maddi Rivas (Umaru), que presentarà el seu primer llibre Quan la por es va convertir en amor. La meva història amb la lectura, la dislèxia i el manga.

El responsable de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ha avançat, a la roda premsa, alguns dels títols que es podran veure al nou Auditori Manga Barcelona, a banda de l'última pel·lícula del Detectiu Conan: Utena, la noia revolucionària. Apocalipsis adolescent i es recuperarà la pel·lícula de 2013 Capità Harlock: Pirata Espacial.

Activitats pels més petits i 'showcooking'

En aquesta edició, tornarà l'espai Manga Kids i els tallers i jocs per als infants que visitin el saló, com la Mangateca "per a entretenir a les famílies i al mateix temps introduir-los al món del manga". També hi haurà una secció d'esports amb presència de la Federació Catalana de Vòlei i nous esports, així com espais de showcooking.

També es podrà veure l'exposició Itadakimanga amb il·lustracions de Carles Dalmau de plats i begudes famoses de la cuina japonesa.