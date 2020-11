Salut adverteix que l'obertura per Nadal dependrà de l'evolució de la corba de la Covid-19

El Govern adverteix que l'obertura per Nadal dependrà de l'evolució de la corba de la Covid-19, i considera que aquesta setmana serà "clau" per veure quin és l'impacte que la represa d'activitats de dilluns passat tindrà en el número de contagis. Així ho ha assegurat en roda de premsa el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, que ha demanat que de moment es sigui "curós" amb el compliment de mesures perquè "no hi hagi un petit desastre". "Si puja la corba, no tindrem Nadal", ha advertit.

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que en l'estratègia de cribratges massius per frenar els contagis ja s'ha testat 28.000 persones i ha indicat que hi ha una positivitat de l'1%. Mendioroz ha apuntat que just abans de l'inici de la segona onada la positivitat era de l'1,8%, i ha celebrat que ara estem "una mica per sota" en la transmissió a nivell comunitari. Amb tot, ha remarcat que alguns d'aquests cribratges es fan ara amb tests d'antígens, que detecten només la Covid-19 els primers dies d'inici de símptomes, de manera que, segons assenyala, alguns negatius de TA podrien ser positius de PCR, que és el model que s'utilitzava en els cribratges anteriors.

Canvi de tram

Vergés no ha volgut concretar si el dilluns vinent es podrà passar al tram 2 de flexibilització de mesures - en la qual el confinament de cap de setmana passaria de municipal a comarcal-, que és quan tocaria segons el pla de represa si es complissin tots els indicadors. La consellera ha dit que aquesta setmana acabaran d'estudiar les dades epidemiològiques i si es constata que la tendència segueix a la baixa es passarà de tram. Tot i això, ha apel·lat a "l'esforç col·lectiu" per garantir que totes els restriccions es compleixen.



En aquest context, Mendioroz ha demanat extremar mesures perquè no torni a pujar la corba, "L'epidèmia no ha marxat: que les dades vagin en descens no vol dir que no puguin tornar a pujar", ha advertit.



En el cas de Nadal, i després que el Govern digués aquest cap de setmana que estava estudiant la possibilitat que els nens no computessin dins el nombre màxim de persones en les reunions, Vergés ha remarcat que de moment no està tancat. En aquest sentit, ha insistit que s'està treballant en un pla per concretar totes les mesures que estaran en vigor durant les festes i no ha volgut avançar si hi haurà cap flexibilització respecte a les mesures previstes al pla de represa.

Cribratges massius

Vergés confina que en les properes tres setmanes ja es pugui anar a recollir els kits a les farmàcies

En relació a l'estratègia massiva de cribratges amb tests d'automostra, Vergés ha explicat que de moment està "en fase d'organització" però confia que en les properes tres setmanes ja es pugui anar a recollir els kits a les farmàcies. Aquest sistema, inspirat en els cribratges de càncer de còlon, va adreçat sobretot a les persones de 50 a 69 anys.



Vergés ha explicat que l'estratègia de cribratges és necessària perquè acompanya la reobertura d'activitats i ha celebrat que de moment als punts on s'estan fent les proves la ciutadania estigui responent bé a les crides.



La consellera ha detallat que aquest dilluns comencen cribratges a ciutats com Figueres, la Seu d'Urgell, Cornellà de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Aquest dimarts en començaran als districtes de Ciutat Vela, l'Eixample, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Sant Martí i Nou Barris de Barcelona, mentre que també se'n començaran a 18 pobles de la Catalunya Central.